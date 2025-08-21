Revelan imágenes históricas in situ de la primera desviación de un asteroide hecha por el hombre

La NASA reveló impresionantes imágenes capturadas por la nave LICIACube de la Agencia Espacial Italiana (ASI) del impacto de la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA contra el asteroide Dimorphos, siendo este el primer registro en imágenes de la desviación de un objeto espacial hecha por el hombre.

El 11 de septiembre de 2022, ingenieros desde un centro de control de vuelo en Turín, Italia, enviaron una señal de radio a la nave DART en el espacio profundo. Esto permitió que LICIACube se separara de DART y comenzara su misión de captura de imágenes.

Quince días después, el 26 de septiembre de 2022, cuando DART impactó contra Dimorphos, LICIACube pasó cerca del asteroide y tomó una serie de fotos cruciales para documentar este evento histórico.

El análisis de las imágenes de LICIACube reveló que aproximadamente 16 millones de kilogramos de polvo y rocas fueron expulsados de Dimorphos debido al impacto.

Aunque estos escombros representaron menos del 0,5% de la masa total del asteroide, su cantidad fue 30.000 veces mayor que la masa de la propia nave DART.

Este evento alteró drásticamente la trayectoria de Dimorphos, dándole un impulso significativamente mayor que el impacto directo de la nave.

Este estudio destacó la efectividad de la pequeña y ligera sonda DART para desviar la ruta de un asteroide. Dimorphos, compuesto principalmente de escombros aglutinados débilmente por la gravedad, vio cómo su órbita alrededor de Didymos se redujo en 33 minutos tras el impacto.

Recientemente se conoció un estudio publicado en The Planetary Science Journal y liderado por el investigador Tony L. Farnham que utilizó estas mismas imágenes para profundizar en los efectos de la colisión contra Dimorphos.

El análisis reveló cúmulos de rocas de hasta 7,2 metros de diámetro que fueron lanzadas a velocidades de hasta 52 metros por segundo.

Sorprendentemente, el impulso de estos cúmulos fue tres veces mayor que el de la sonda DART en el momento del choque y se dirigió principalmente hacia el sur, casi perpendicular a la trayectoria de la sonda.

Los investigadores concluyen que la eyección de estos bloques provocó el retroceso de Dimorphos, alterando su plano orbital. Esta información es esencial para futuras misiones que busquen desviar asteroides mediante un impactador cinético.

Se espera que en 2026 llegue al sistema de Didymos la sonda Hera, cuyo objetivo es medir detalladamente los efectos de la colisión de DART. Este análisis será fundamental para confirmar y evaluar las conclusiones del estudio actual, consolidando el conocimiento sobre la desviación de cuerpos celestes para la defensa planetaria.