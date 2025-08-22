Detalles de la "Luna Negra", la inusual fase que el satélite natural de la Tierra tendrá este fin de semana

Este mes de agosto se destaca por un evento astronómico poco común: una Luna Negra estacional ocurrirá el día 23. Aunque el término 'Luna Negra' no es oficialmente reconocido en la astronomía, designa un fenómeno raro que sucede aproximadamente cada dos años y medio.

Existen dos tipos de Luna Negra: mensual y estacional. La Luna Negra mensual se refiere a la aparición de una segunda Luna Nueva en un mismo mes del calendario, algo que se observa cada 29 meses.

Por otro lado, la Luna Negra estacional ocurre cuando hay cuatro Lunas Nuevas en una estación del año, nombrándose Luna Negra a la tercera de ellas. Este tipo específico de Luna Negra se presenta aproximadamente cada 33 meses.

Este fenómeno resulta inusual debido a la estructura de las estaciones en la Tierra, que generalmente duran alrededor de tres meses y contienen tres Lunas Nuevas. Sin embargo, en ocasiones, una estación incluye cuatro Lunas Nuevas.

Durante la Luna Negra de este 23 agosto, como toda Luna Nueva, el satélite estará entre la Tierra y el Sol, dirigiendo su cara oscura hacia nuestro planeta mientras que la cara opuesta recibe la luz solar.

Esto implica que, como es común en esta fase lunar, el satélite será invisible en el cielo por su posición orbital.

La falta de luz lunar durante esta fase generará condiciones óptimas para la observación de otros fenómenos astronómicos, como la lluvia de meteoros Perseidas, la cual permanece activa.

Otro hecho relacionado con la Luna Negra es un evento que, cuando ocurre en febrero, se debe a que no se registra ninguna Luna Nueva en ese mes. Dado que febrero tiene menos días que un mes lunar completo, cada 19 años ocurre este fenómeno, resultando en dos Lunas Nuevas tanto en enero como en marzo. Este particular caso del fenómeno también recibe el nombre de Luna Negra.

Además, la Luna Negra se considera el opuesto de la Luna Azul. En su variante mensual, la Luna Azul ocurre cuando se observan dos lunas llenas en el mismo mes. En su versión estacional, sucede al haber cuatro lunas llenas en una estación, designándose Luna Azul a la tercera de ellas.