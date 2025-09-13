NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Marte

¿Qué clase de vida pudo haber existido en Marte? Experto responde tras los recientes hallazgos de la NASA

septiembre 13, 2025
Por: Miguel Pedreros
Nuevos hallazgos indican que pudo existir algún tipo de vida en el planeta rojo.

Luego de décadas de análisis e investigación, la NASA anunció que encontró indicios de vida en una muestra recolectada en Marte por el rover Perseverance en un antiguo lecho de un río seco en el Cráter Jezero.

Lo anterior supone un avance importante para la ciencia puesto que los resultados arrojaron compuestos orgánicos complejos y estructuras microscópicas, lo que refuerza la teoría de que el planeta rojo fue habitado en algún momento por algún tipo de seres vivos.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con el astrónomo del Parque de la Ciencia en Chile Jaime Giannelloni Lizana, quien brindó un análisis de este importante descubrimiento de la NASA.

“Este descubrimiento es importante porque estamos en la era en la que empezó la astrobiología. Los astrónomos están buscando señales de vida en algún lugar del universo. Especialmente en nuestro sistema solar”, comentó el experto.

El invitado aclaró que el objetivo es buscar una señal clara de vida pasada en Marte a través del rover Perseverance para entender y obtener más información del pasado del planeta rojo y entender incluso cómo se formó la vida en La Tierra.

“Dice la teoría que (Marte) podría haber tenido agua hace aproximadamente 1.500 millones de años y eso duró aproximadamente 500 millones de años”, comentó sobre el hallazgo.

Jaime Giannelloni Lizana explicó también que las biofirmas que se encontraron en el lugar se hallaron distintos compuestos que indican que pudo haber existido ciertos microorganismos en Marte.

“Esos son marcadores muy importantes de que hubo la presencia de un microorganismo habitando en ese lugar, especialmente en ese cráter”, enfatizó.

Temas relacionados:

Marte

Nasa

Sistema Solar

Ciencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Marte/ Luna/ Egusi - Fotos de referencia Canva
Marte

Científico explica razón por la que envió semilla de melón de su país al espacio en ambicioso proyecto de la NASA sobre Marte y la Luna

Debate de OVNIS en el Congreso de EE. UU.
Ovnis

Congreso de Estados Unidos acogió discusión sin precedentes: legisladores de la Cámara Baja debatieron sobre la existencia de los OVNIS

Teléfono celular proyecta en su pantalla la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp – Foto de referencia: pexels
WhatsApp

Novedosa función de WhatsApp: conozca la forma de dejar mensajes de voz a llamadas no respondidas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
Argentina

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Nicolás Maduro - AFP
António Guterres

"Apreciado amigo": El segundo llamado de Maduro a Guterres frente al despliegue de Estados Unidos

TPS para venezolanos | Foto AFP News
Venezuela

"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Nicolás Maduro y Gustavo Petro en 2023 - Foto EFE
Régimen venezolano

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Reunión de Donald Trump con líderes europeos en la Casa Blanca - Foto: AFP
Donald Trump

Líderes europeos insisten en un cese al fuego y garantías de seguridad para negociar la paz entre Rusia y Ucrania durante reunión con Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal