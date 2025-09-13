¿Qué clase de vida pudo haber existido en Marte? Experto responde tras los recientes hallazgos de la NASA

Luego de décadas de análisis e investigación, la NASA anunció que encontró indicios de vida en una muestra recolectada en Marte por el rover Perseverance en un antiguo lecho de un río seco en el Cráter Jezero.

Lo anterior supone un avance importante para la ciencia puesto que los resultados arrojaron compuestos orgánicos complejos y estructuras microscópicas, lo que refuerza la teoría de que el planeta rojo fue habitado en algún momento por algún tipo de seres vivos.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con el astrónomo del Parque de la Ciencia en Chile Jaime Giannelloni Lizana, quien brindó un análisis de este importante descubrimiento de la NASA.

“Este descubrimiento es importante porque estamos en la era en la que empezó la astrobiología. Los astrónomos están buscando señales de vida en algún lugar del universo. Especialmente en nuestro sistema solar”, comentó el experto.

El invitado aclaró que el objetivo es buscar una señal clara de vida pasada en Marte a través del rover Perseverance para entender y obtener más información del pasado del planeta rojo y entender incluso cómo se formó la vida en La Tierra.

“Dice la teoría que (Marte) podría haber tenido agua hace aproximadamente 1.500 millones de años y eso duró aproximadamente 500 millones de años”, comentó sobre el hallazgo. Jaime Giannelloni Lizana explicó también que las biofirmas que se encontraron en el lugar se hallaron distintos compuestos que indican que pudo haber existido ciertos microorganismos en Marte.