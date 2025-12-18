NTN24
Nasa

La NASA tiene nuevo administrador: será un astronauta con pasado vinculado a Musk y una contundente perspectiva sobre la carrera lunar contra China

diciembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Jared Isaacman/ Elon Musk - Fotos AFP
Jared Isaacman/ Elon Musk - Fotos AFP
De los 67 votos a favor de Isaacman, 16 fueron demócratas, junto con 51 republicanos. Los 30 votos en contra de su confirmación fueron demócratas.

El Senado de Estados Unidos confirmó el miércoles al multimillonario astronauta privado Jared Isaacman como administrador de la NASA del presidente Donald Trump, convirtiendo al defensor de las misiones a Marte y exasociado del CEO de SpaceX, Elon Musk, en el decimoquinto líder de la agencia espacial.

La votación sobre Isaacman, a quien Trump destituyó y luego renombró como candidato a administrador de la NASA este año, se aprobó por 67 a 30, dos semanas después de que dijera a los senadores en su segunda audiencia que la NASA debe acelerar el ritmo para vencer a China en su regreso a la Luna en esta década.

o

Isaacman dirigirá una agencia de 14.000 empleados que invertirá miles de millones de dólares en su proyecto de exploración espacial más ambicioso hasta el momento: enviar humanos de regreso a la Luna para sembrar una presencia a largo plazo en la superficie antes de finalmente enviar astronautas a Marte.

La Casa Blanca, en su esfuerzo por lograr una mayor eficiencia gubernamental liderada por Musk, recortó la fuerza laboral de la NASA en un 20% y ha buscado reducir el presupuesto de la agencia para 2026 en aproximadamente un 25% de sus 25 mil millones de dólares habituales, poniendo en peligro docenas de programas de ciencia espacial que los científicos y algunos funcionarios consideran prioritarios.

Isaacman prevé un enfoque renovado en el envío de misiones a Marte además del esfuerzo lunar Artemis, así como una mayor dependencia de empresas privadas como SpaceX para ahorrar dinero de los contribuyentes y estimular la competencia del sector privado.

Maria Cantwell, miembro de mayor rango del Comité de Comercio del Senado que supervisa la NASA, criticó los esfuerzos de la administración Trump por recortar la unidad científica de la NASA, pero apoyó la confirmación de Isaacman el miércoles.

Durante su proceso de nominación, Isaacman enfatizó la importancia de desarrollar una cantera de futuros científicos, ingenieros, investigadores y astronautas para apoyar el desarrollo científico y tecnológico y alinearse con los objetivos de la NASA. "Estoy totalmente de acuerdo", dijo Cantwell.

Algunos senadores demócratas aseguraron durante la audiencia de Isaacman el 3 de diciembre que están preocupados por su cercanía con Musk, cuya compañía posee alrededor de 15 mil millones de dólares en contratos de la NASA y podría beneficiarse de ciertas políticas que Isaacman ha defendido.

Musk abogó por la nominación de Isaacman cuando Trump fue elegido en 2024. El dueño de SpaceX había buscado realinear el programa espacial estadounidense con un mayor enfoque en Marte durante su período como asesor cercano de Trump.

Los republicanos del Senado y algunos demócratas, incluyendo a Cantwell, también han enfatizado la urgencia en la carrera lunar de la NASA con China, que apunta a enviar a sus astronautas a la superficie lunar en 2030.

La NASA enfrenta un objetivo inestable de 2028 utilizando su cohete Space Launch System y el cohete gigante Starship de SpaceX, en desarrollo, como módulo de aterrizaje.

o

El jefe interino de la NASA, Sean Duffy, quien también dirige el Departamento de Transporte de Estados Unidos, felicitó a Isaacman en X y le deseó "éxito al comenzar su mandato y liderar la NASA mientras regresamos a la Luna en 2028 y vencemos a China".

