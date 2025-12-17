NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Sofía Vergara

Él es empresario estadounidense con el que Sofía Vergara habría iniciado un nuevo romance

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Sofía Vergara, actriz colombiana - Foto de EFE
Sofía Vergara, actriz colombiana - Foto de EFE
A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía junto un empresario, lo que muchos interpretaron como la confirmación de un nuevo romance.

La actriz colombiana Sofía Vergara es tendencia en redes sociales tras haber confirmado, al parecer, el inicio de una nueva relación sentimental.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía junto al empresario estadounidense Douglas Chabbott, lo que muchos interpretaron como la confirmación de un nuevo romance.

“Te amo”, se lee en la descripción de la imagen tomada en un famoso restaurante de Nueva York.

Esta no es la primera vez que la actriz y el empresario aparecen juntos en eventos internacionales, pero sí la primera en la que la famosa expresa su cariño públicamente.

El posible romance se conoce luego de su ruptura con el actor estadounidense Joe Manganiello y el un cirujano ortopédico Justin Saliman.

En 2023, la actriz y presentadora colombiana Sofía Vergara y el actor estadounidense Joe Manganiello anunciaron su divorcio tras siete años de relación.

o

Vergara, de 51 años de edad, y Manganiello, de 47, anunciaron "la difícil decisión" a través de un corto comunicado en el que argumentaron que la determinación fue tomada por "diferencias irreconciliables".

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas”, indica el comunicado.

La noticia se conoce luego de que el actor estadounidense Joe Manganiello solicitara oficialmente el divorcio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Manganiello citó "diferencias irreconciliables" como la causa del divorcio e indicó el pasado 2 de julio de 2023 como la fecha de su separación.

Poco después, se conoció que la actriz había iniciado una nueva relación Justin Saliman, un cirujano ortopédico capacitado en medicina deportiva y artroscopia con quien se le vio compartiendo en varias oportunidades.

A finales de 2024 e inicios de 2025, surgieron rumores sobre su ruptura e incluso la prensa reportó que estaba en una relación con el empresario Douglas Chabbott.

Temas relacionados:

Sofía Vergara

Actriz

Colombia

Romance

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Entretenimiento

Ver más
Euphoria | Foto: AFP
Euphoria

“Ya no hay vuelta atrás”: HBO liberó el primer teaser de la tercera temporada de ‘Euphoria’

Thalía, cantante y actriz mexicana / Un hombre vestido de 'Santa Claus' - Fotos: EFE / YTB
Thalía

Thalía lanza su tema navideño 'SANTA' con llamativa escena de coqueteo con un reconocido actor y cantante venezolano

Danny Ocean | Foto: EFE
Danny Ocean

Así fue la emotiva presentación de Danny Ocean cantando el clásico venezolano ‘Alma Llanera’ en la ceremonia del Premio Nobel de Paz 2025

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo del Mundial - Foto AFP
FIFA

FIFA anuncia nueva regla para el Mundial de 2026 que será implementada en todos los partidos tras problemática que afectó al Mundial de Clubes

Carlos Vives y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Venezolanos reaccionan a emotivo mensaje de Carlos Vives tras el Nobel de Paz a María Corina Machado: "Cada vez lo veo más cerca; lo vamos a lograr"

The New York Times | Foto: AFP
The New York Times

The New York Times demandó al Pentágono por nueva política que impone restricciones a los periodistas

Ataques de Rusia contra Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos

Lando Norris, campeón de la F1 2025 (AFP)
F1

Final de infarto en la F1: Lando Norris se proclamó campeón por apenas dos puntos pese a la presión de Max Verstappen

Frank Bradley - AFP
Estados Unidos

"Fue muy claro al decir que no recibió dicha orden": jefe del Comité de Inteligencia del Senado sobre testimonio de Almirante al frente de segundo ataque contra presunta narcolancha

Foto: AFP
Mundial 2026

"De lo que se salvó la Vinotinto": así quedó el grupo al que hubiera clasificado Venezuela si pasaba el repechaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre