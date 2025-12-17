Él es empresario estadounidense con el que Sofía Vergara habría iniciado un nuevo romance

La actriz colombiana Sofía Vergara es tendencia en redes sociales tras haber confirmado, al parecer, el inicio de una nueva relación sentimental.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía junto al empresario estadounidense Douglas Chabbott, lo que muchos interpretaron como la confirmación de un nuevo romance.

“Te amo”, se lee en la descripción de la imagen tomada en un famoso restaurante de Nueva York.

Esta no es la primera vez que la actriz y el empresario aparecen juntos en eventos internacionales, pero sí la primera en la que la famosa expresa su cariño públicamente.

El posible romance se conoce luego de su ruptura con el actor estadounidense Joe Manganiello y el un cirujano ortopédico Justin Saliman.

En 2023, la actriz y presentadora colombiana Sofía Vergara y el actor estadounidense Joe Manganiello anunciaron su divorcio tras siete años de relación.

Vergara, de 51 años de edad, y Manganiello, de 47, anunciaron "la difícil decisión" a través de un corto comunicado en el que argumentaron que la determinación fue tomada por "diferencias irreconciliables".

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas”, indica el comunicado.

La noticia se conoce luego de que el actor estadounidense Joe Manganiello solicitara oficialmente el divorcio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Manganiello citó "diferencias irreconciliables" como la causa del divorcio e indicó el pasado 2 de julio de 2023 como la fecha de su separación.

Poco después, se conoció que la actriz había iniciado una nueva relación Justin Saliman, un cirujano ortopédico capacitado en medicina deportiva y artroscopia con quien se le vio compartiendo en varias oportunidades.

A finales de 2024 e inicios de 2025, surgieron rumores sobre su ruptura e incluso la prensa reportó que estaba en una relación con el empresario Douglas Chabbott.