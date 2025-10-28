NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

octubre 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Los trabajadores se enteraron de que sus trabajos fueron eliminados a través de cartas enviadas a sus correos electrónicos desde la madrugada del martes.

Amazon dijo el martes que reducirá su fuerza laboral corporativa global en alrededor de, inicialmente, 14.000 personas, aunque se esperan más recortes el próximo año, en una importante reestructuración impulsada por una razón que preocupa cada vez más a los empleados.

Se trata en gran medida por la adopción de la inteligencia artificial (IA) en el gigante tecnológico, que reemplazaría varias de las funciones de los trabajadores de Amazon.

o

El minorista en línea comenzó a despedir empleados en varias divisiones como parte de un plan para recortar hasta 30.000 empleados. Amazon está trabajando para compensar la sobrecontratación durante el pico de demanda de la pandemia y limitar los costos.

Los despidos ofrecen un primer vistazo a los amplios efectos que la IA podría tener en la fuerza laboral. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, advirtió la posibilidad de tales pérdidas en junio al afirmar que un mayor uso de herramientas y agentes de IA provocaría más recortes de empleos corporativos, en particular mediante la automatización de tareas rutinarias.

A finales del año pasado, Amazon contaba con aproximadamente 1,56 millones de empleados, tanto a tiempo completo como parcial. Su plantilla corporativa está compuesta por aproximadamente 350.000 empleados.

o

Los trabajadores dijeron a la prensa que se enteraron de que sus trabajos fueron eliminados a través de cartas enviadas a sus direcciones de correo electrónico personales la madrugada del martes.

Ya no está obligado a realizar trabajos en nombre de Amazon.

Se leyó en el mensaje del correo electrónico de Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología, que fue enviado a los empleados afectados.

Dijo que a esos trabajadores se les daría la opción de reunirse con un empleado de recursos humanos por videollamada.

Desafortunadamente, su puesto será eliminado y su empleo finalizará después de un período de inactividad.

Amazon ofrecerá a la mayoría de los trabajadores afectados 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, mientras que aseguró que sus equipos de reclutamiento priorizarán a esos candidatos.

Los departamentos afectados por los recortes de empleos incluyen dispositivos, publicidad, Prime Video, recursos humanos y la unidad de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services (AWS).

Aunque no está claro en qué período se cumplirá el objetivo total de 30.000 recortes de empleo, Galetti asevera que Amazon continuará contratando en ciertas áreas y reduciendo personal en otras divisiones de cara a 2026.

En los últimos dos años, la compañía ha implementado recortes de personal graduales en sus divisiones, incluyendo libros, dispositivos y su división de podcasts Wondery.

Las acciones de la compañía con sede en Seattle subieron ligeramente en la sesión previa a la apertura del mercado. La acción ha subido alrededor de un 3,5% este año, lo que la convierte en la de peor rendimiento entre las "7 Magníficas" de acciones tecnológicas de gran capitalización.

Por otra parte, el senador estadounidense Bernie Sanders instó el martes al fundador de Amazon, Jeff Bezos, a rendir cuentas por lo que, según él, serían cientos de miles de posibles pérdidas de empleos debido a la automatización.

o

Sanders se refería a un artículo del New York Times publicado a principios de este mes que informaba que los ejecutivos de Amazon creen que 500.000 empleos podrían eliminarse con el tiempo al reemplazar a los trabajadores de almacén con robots.

Dos senadores estadounidenses también pidieron a Amazon que explique por qué es el mayor empleador de trabajadores extranjeros que utilizan visas H-1B y al mismo tiempo recorta empleos.

