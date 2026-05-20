NTN24
Miércoles, 20 de mayo de 2026
Miércoles, 20 de mayo de 2026
María Corina Machado

"Muy pronto Venezuela y Cuba serán libres": el mensaje de María Corina Machado en el Día de la Independencia de la isla

mayo 20, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado y su mensaje a Cuba en el Día de su Independencia - Foto: EFE / Canva
María Corina Machado y su mensaje a Cuba en el Día de su Independencia - Foto: EFE / Canva
Machado manifestó que tanto para la isla como para el resto del continente se acercan “vientos de libertad”.

Este miércoles 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, la líder democrática de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje de sentido a los cubanos, por medio del cual expresó su solidaridad ante la situación que enfrenta la isla bajo el régimen de los Castro.

“Hoy, 20 de mayo, fecha de profundo significado para Cuba, hago llegar toda mi fuerza a nuestros hermanos cubanos ya todos los pueblos que luchan contra la opresión”, expresó por medio de su red social de X.

En medio de la profunda crisis que enfrenta la isla, la líder democrático de Venezuela señaló que, tras más de seis décadas de dictadura y brutal tiranía, tanto para la nación insular como para el resto del continente, se acercan “vientos de libertad”.

“La misma fuerza que emerge indetenible en Venezuela, también se abre camino en Cuba”, agregó.

o

Asimismo, Machado aprovechó la oportunidad para destacar el respaldo que ha tenido el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien se ha caracterizado tanto por la “Soberanía Popular de Cuba” como por la que “resuena en Venezuela”.

María Corina Machado también les manifestó a los cubanos que el pueblo venezolano comprende las situaciones y los momentos de “dolor” a los que se han visto sometidos durante décadas.

Pero también dejó claro que Venezuela comparte los caminos de “esperanza” que se asoman para la isla.

o

En medio de su mensaje dirigido a los cubanos en el Día de su Independencia, Machado aprovechó la oportunidad de expresar su agradecimiento a la administración del presidente Donald Trump contra las dictaduras del hemisferio occidental.

“Nuestro agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por su compromiso con la lucha contra las dictaduras en la región”, señaló.

Finalmente, María Corina Machado resaltó que “muy pronto Venezuela y Cuba serán libres”.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Cuba

Día de la Independencia

Régimen Castrista

Libertad

Marco Rubio

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este caso marcó la narrativa que soportó al régimen chavista durante estos años": director de Foro Penal sobre excarcelación de policías metropolitanos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Le llegó su hora": María Elvira Salazar asegura que Raúl Castro abandonará Cuba ante acusación de la justicia de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Puede haber intervención quirúrgica para extraer a Raúl Castro": fuerte advertencia de exembajador sobre Cuba

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Fátima Sequea habla en el programa La Noche de NTN24.
Presos políticos en Venezuela

"Me impactó verla con la boleta en la mano": habla Fátima Sequea tras liberación de su mamá, Merys Torres de Sequea

Ámbar Castillo, madre de Samantha Hernández
La Noche

"Hubo muchos atropellos, muchas violaciones a sus derechos, no solamente como ser humano sino como adolescente": madre de Samantha Hernández, la menor que excarceló el régimen de Venezuela

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Placas tectónicas | Foto Canva
Descubrimiento

Revelan hallazgo relacionado a placas tectónicas que podría cambiar el mapa del mundo

Rocas de Marte - Foto Canva de referencia
Marte

Marte revela más secretos: detectan compuestos orgánicos en antiguas rocas del planeta que podrían dar nuevos indicios de vida

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Esto dijo Trump cuando le preguntaron si Estados Unidos pisará la Luna de nuevo antes de acabar su mandato

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

"Debemos alertar a la administración del presidente Trump de que están jugando con ellos": José Amalio Graterol advierte sobre el panorama en Venezuela con Delcy Rodríguez a la cabeza

Spirit Airlines / FOTO: EFE
Aerolíneas

Spirit Airlines, la famosa aerolínea de bajo costo, anunció el cierre de sus operaciones

JD Vance, vicepresidente de EE. UU. y Donald Trump, presidente de EE. UU. son evacuados por el Servicio Secreto al escucharse disparos en el Hotel Hilton de Washington - Fotos: X
Donald Trump

Video registra otro ángulo del momento en que JD Vance y Donald Trump fueron evacuados por el Servicio Secreto al escucharse disparos en el Hotel Hilton de Washington

Crucero cuyo algunos de sus pasajeros fueron diagnosticados con hantavirus - Foto: EFE
hantavirus

Ciudad sudamericana niega que contagio de hantavirus en crucero se haya originado en su territorio

inseguridad en Colombia - Foto: EFE
Seguridad

"Este fin de semana nuevamente nos retrotrajo 20 años atrás", exministro Diego Molano sobre crítica situación de seguridad en Colombia

Crucero MV Hondius afectado por hantavirus - Foto: AFP
España

Gobierno de España anuncia que acogerá el crucero MV Hondius afectado por hantavirus en los próximos días

Avión | Foto AFP
Aviones

Senado de EE. UU. impulsa el regreso del legendario caza F-14 Tomcat de la película Top Gun

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre