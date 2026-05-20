"Muy pronto Venezuela y Cuba serán libres": el mensaje de María Corina Machado en el Día de la Independencia de la isla

Este miércoles 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, la líder democrática de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje de sentido a los cubanos, por medio del cual expresó su solidaridad ante la situación que enfrenta la isla bajo el régimen de los Castro.

“Hoy, 20 de mayo, fecha de profundo significado para Cuba, hago llegar toda mi fuerza a nuestros hermanos cubanos ya todos los pueblos que luchan contra la opresión”, expresó por medio de su red social de X.

En medio de la profunda crisis que enfrenta la isla, la líder democrático de Venezuela señaló que, tras más de seis décadas de dictadura y brutal tiranía, tanto para la nación insular como para el resto del continente, se acercan “vientos de libertad”.

“La misma fuerza que emerge indetenible en Venezuela, también se abre camino en Cuba”, agregó.

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Asimismo, Machado aprovechó la oportunidad para destacar el respaldo que ha tenido el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien se ha caracterizado tanto por la “Soberanía Popular de Cuba” como por la que “resuena en Venezuela”.

María Corina Machado también les manifestó a los cubanos que el pueblo venezolano comprende las situaciones y los momentos de “dolor” a los que se han visto sometidos durante décadas.

Pero también dejó claro que Venezuela comparte los caminos de “esperanza” que se asoman para la isla.

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En medio de su mensaje dirigido a los cubanos en el Día de su Independencia, Machado aprovechó la oportunidad de expresar su agradecimiento a la administración del presidente Donald Trump contra las dictaduras del hemisferio occidental.

“Nuestro agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por su compromiso con la lucha contra las dictaduras en la región”, señaló.

Finalmente, María Corina Machado resaltó que “muy pronto Venezuela y Cuba serán libres”.