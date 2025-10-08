NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
País cuya economía depende de los recursos naturales restringió el acceso a redes sociales luego de un apagón nacional

octubre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Restricción a redes sociales - Foto de referencia Canva
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el lunes una resolución para investigar los delitos más graves cometidos en dicha nación.

Tras un apagón nacional en las comunicaciones la semana pasada, un país que depende de la exportación de sus recursos naturales decidió que las redes sociales fueran "restringidas intencionadamente", según informó el miércoles la organización de vigilancia de la ciberseguridad NetBlocks.

Desde el martes, redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat se sumaron a en la lista TikTok, prohibida ya por la nación en 2022 por "incitar a la generación joven a descarriarse".

Las tres plataformas, al igual que TikTok, son ahora inaccesibles de forma intermitente en teléfonos inteligentes y varias conexiones wifi, según lo han reportado otros usuarios en algunas redes a las que todavía se tiene acceso.

Se trata de Afganistán, un país de 48 millones de habitantes en los que Facebook cuenta con 4 millones de usuarios e Instagram con 1,3 millones. Las restricciones "afectan principalmente a los servicios móviles, pero también se ven afectadas algunas conexiones fijas a Internet", indicó NetBlocks.

A principios de septiembre, las autoridades comenzaron a cortar las conexiones de Internet de alta velocidad en varias provincias para prevenir el "vicio" y la "corrupción moral", por orden del líder supremo de los talibanes Hibatullah Akhundzada.

Una semana antes de este bloqueo, las autoridades ya habían ordenado un corte nacional de Internet y del teléfono que paralizó durante dos días Afganistán, un país cuya economía ha dependido históricamente de la exportación de sus recursos naturales, como el oro.

En Afganistán, que actualmente es uno de los países más pobres del mundo, los aviones quedaron inmovilizados y los sistemas bancarios dejaron de funcionar, lo que dejó a los afganos sin medios para comunicarse entre sí.

Las Naciones Unidas habían pedido al Gobierno talibán que restableciera el acceso a Internet y a las telecomunicaciones, que se recuperó luego de dos días.

Dichas restricciones, que se han levantado desde hace varios meses, rompen con el discurso mantenido hasta 2024 por las autoridades talibanes.

Ese año, Kabul seguía alabando las virtudes de su red de fibra óptica de 9350 kilómetros, construida en gran parte por los antiguos gobiernos apoyados por Estados Unidos, como una "prioridad" para acercar al país al resto del mundo y sacarlo de la pobreza.

El lunes, los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron una resolución por la que se establece la creación de un mecanismo de investigación de los delitos más graves cometidos en Afganistán.

El texto de la resolución expresa "profunda preocupación por el incumplimiento del principio de responsabilidad y la impunidad profundamente arraigada de la que gozan los responsables de violaciones de los derechos humanos", y considera "imperativo y urgente establecer las responsabilidades".

