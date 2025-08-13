NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas a la hora de ingresar a la plataforma de mensajería instantánea

agosto 13, 2025
Por: Nucho Martínez
Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
Espacios encargados de monitorear este tipo de redes sociales confirman interrupciones en el servicio.

Este miércoles 13 de agosto en horas de la tarde hubo un problema con WhatsApp a nivel mundial.

Muchos usuarios reportaron fallas a la hora de ingresar a la plataforma de mensajería instantánea. Asimismo, se evidencian problemas en el envío y recepción de mensajes.

Downdetector.com y otros sitios de monitoreo confirmaron interrupciones en el servicio.

Reporte de Downdetector.com

De momento, Meta, la empresa matriz de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción.

Estos son los pasos a seguir para intentar solucionar el incoveniente:

Verifique su conexión a internet: Asegúrese de tener una conexión estable a Wi-Fi o datos móviles.

Reinicie su dispositivo: Un simple reinicio puede solucionar problemas temporales.

Cierre y vuelva a abrir WhatsApp: A veces, simplemente cerrar la aplicación y volver a abrirla puede ayudar.

Borre la memoria caché de WhatsApp: En dispositivos Android, puede intentar borrar la memoria caché de la aplicación en la configuración de su dispositivo.

Verifique si hay actualizaciones: Asegúrese de tener la última versión de WhatsApp instalada.

Consulte sitios de monitoreo: Si el problema persiste, puede consultar sitios como Downdetector.com o istheservicedown.com para ver si otros usuarios están experimentando los mismos problemas.

Tenga paciencia: Si se trata de un problema general, es probable que Meta esté trabajando para solucionarlo.

