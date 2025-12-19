NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Estados Unidos

TikTok firma acuerdo para crear una empresa conjunta en Estados Unidos y evitar la prohibición en el país

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
La plataforma está bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos debido a su propiedad china.

TikTok anunció un acuerdo para crear una empresa conjunta con inversores mayoritariamente estadounidenses que le permitiría seguir operando en Estados Unidos, según un documento de la compañía.

La plataforma está bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos debido a su propiedad china.

Según un memorando interno de TikTok, el acuerdo estipula que el 45% del control de la empresa conjunta se asignará a las compañías estadounidenses Oracle y Silver Lake, así como al fondo de inversión emiratí MGX.

El presidente ejecutivo y fundador de Oracle, Larry Ellison, es cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.

En el documento, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informa a sus empleados que un tercio de la empresa conjunta estadounidense estará en manos de los inversores actuales de ByteDance, entre ellos varios fondos estadounidenses.

Por su parte, ByteDance tendrá casi el 20%, el porcentaje máximo permitido a una empresa china según la ley.

o

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de la plataforma en Estados Unidos o enfrentarse a su prohibición en su mayor mercado.

Trump y varios legisladores estadounidenses consideran que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los ciudadanos estadounidenses o ejercer influencia mediante su sofisticado algoritmo.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó repetidamente la aplicación de la ley mediante sucesivos decretos. Actualmente, el plazo vence el 23 de enero de 2026.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Redes sociales

Prohibición TikTok

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Asteroide 2025 OW | Foto NASA
Nasa

La NASA revela imágenes impactantes de uno de los asteroides “con mayor velocidad de rotación” jamás observados

.
Brasil

Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

Rinoceronte blanco - AFP
Animales

Así se ve el rinoceronte blanco que nació en un zoológico de España: "Esperanza para esta especie en peligro de extinción"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Excarcelaron a preso político que nunca recibió visita: Macario González, un adulto mayor por el que siempre rogó su familia

Muere Jorge Martínez, líder del grupo de punk-rock español Ilegales - Foto EFE
Muerte

Muere Jorge Martínez, líder del grupo de punk-rock español Ilegales

Dayro Moreno máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 - Foto: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 y se une a selecta lista de colombianos

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump da ultimátum a Zelenski para que acepte plan para poner fin al conflicto con Rusia

Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que estuvo a punto de morir: “Se supone que yo no estuviera aquí”

Georgetown, Guyana - Foto: EFE
Esequibo

Embajadora advierte que Estados Unidos "defenderá" a Guyana en caso de problemas con Venezuela por el Esequibo

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira confirma nueva fecha en el que sería el último de sus conciertos de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en 2025: será en Sudamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre