TikTok firma acuerdo para crear una empresa conjunta en Estados Unidos y evitar la prohibición en el país

TikTok anunció un acuerdo para crear una empresa conjunta con inversores mayoritariamente estadounidenses que le permitiría seguir operando en Estados Unidos, según un documento de la compañía.

La plataforma está bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos debido a su propiedad china.

Según un memorando interno de TikTok, el acuerdo estipula que el 45% del control de la empresa conjunta se asignará a las compañías estadounidenses Oracle y Silver Lake, así como al fondo de inversión emiratí MGX.

El presidente ejecutivo y fundador de Oracle, Larry Ellison, es cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.

En el documento, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informa a sus empleados que un tercio de la empresa conjunta estadounidense estará en manos de los inversores actuales de ByteDance, entre ellos varios fondos estadounidenses.

Por su parte, ByteDance tendrá casi el 20%, el porcentaje máximo permitido a una empresa china según la ley.

VEA TAMBIÉN “Ahora ella parece IA”: las redes sociales enloquecen con el nuevo cambio de imagen de la cantante Anitta o

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de la plataforma en Estados Unidos o enfrentarse a su prohibición en su mayor mercado.

Trump y varios legisladores estadounidenses consideran que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los ciudadanos estadounidenses o ejercer influencia mediante su sofisticado algoritmo.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó repetidamente la aplicación de la ley mediante sucesivos decretos. Actualmente, el plazo vence el 23 de enero de 2026.