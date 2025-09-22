A pocas horas de la gala, filtran supuesta lista del Balón de Oro 2025 con el ganador y dos sudamericanos dentro de los 10 más votados

El periodista deportivo argentino Pablo Giralt publicó el domingo en su cuenta de X una lista que se habría filtrado con los 10 jugadores más votados para ganarse el Balón de Oro 2025.

La esperada gala, cabe precisar tendrá lugar este lunes en el Teatro del Châtelet de París (Francia), a partir de las 2:00 p.m. hora del este.

VEA TAMBIÉN “Algún día”: Hansi Flick se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal se quede con el Balón de Oro o

Dentro de los futbolistas que figuran en el supuesto listado se encuentran dos sudamericanos, uno en cuarto lugar y otro en la décima casilla.

Pero lo que dividiría opiniones a nivel mundial sería el primer puesto, pues en los últimos meses los fanáticos han tenido grandes debates en cuanto a si debería figurar en la cima Ousmane Dembélé o Lamine Yamal.

No obstante, de acuerdo con la lista que circula en redes, el premio sería para Yamal, quien con 805 puntos habría superado a Dembélé, con 800, una diferencia muy corta respecto al tercer lugar, según lo que se alcanza a apreciar en la foto que parece haber sido tomada a una hoja.

VEA TAMBIÉN La burla de Mbappé y Dembelé por el gesto de incomodidad de Marcus Thuram en la concentración de Francia por la derrota en la final de la Champions League o

Y es que en el tercer puesto el puntaje es de 643 puntos, lugar supuestamente ocupado por el compañero de Dembélé en el PSG, el portugués Vitinha, quien superaría a un sudamericano por un puntaje que no alcanza a percibirse con precisión, pero que está dentro de los 500.

Se trata de Raphinha, el brasileño compañero de Yamal en el Barcelona sería el único sudamericano dentro de los cinco primeros y el segundo en la lista filtrada de 10 jugadores.

De quintas aparece el excompañero del colombiano Luis Díaz en el Liverpool, el egipcio Mohamed Salah, aparentemente con 400 puntos por encima de otro de Portugal y también del equipo parisino: Nuno Mendes, superando al séptimo Pedri, de los catalanes, y a otro campeón de Champions, Désiré Doué en el octavo lugar.

El único entre los 10 primeros del Real Madrid sería Kylian Mbappé, noveno con 170 puntos superando al segundo sudamericano del presunto top, el argentino Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina y finalista de 'La Orejona' con el Inter de Milán.

Cabe resaltar que se trata de un listado que no está confirmado por la revista France Football, encargada de organizar la ceremonia, por lo que habrá que esperar a la gala para descubrir quiénes serán los últimos ganadores de un premio dominado durante tanto tiempo por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Entre ambos referentes globales ganaron el Balón de Oro 13 veces entre 2008 y 2023. El año pasado finalmente marcó el final de una era cuando el premio recayó en el centrocampista del Manchester City, Rodri, después de capitanear a España a la gloria de la Eurocopa 2024.

VEA TAMBIÉN Controversia en Francia: reprogramación de un partido del PSG contra el Marsella le impedirá al club asistir a la ceremonia del Balón de Oro o

Dado que Rodri no es candidato para conservar el premio individual más prestigioso del fútbol después de que la temporada pasada se viera empañada por una serie de lesiones, Dembélé y Yamal surgieron como favoritos, lo que corresponde con el listado que se habría revelado antes de tiempo.

Esta sería entonces la supuesta lista filtrada de los 10 jugadores más votados para ganar el Balón de Oro: