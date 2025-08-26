NTN24
Aficionados reaccionan a precios para asistir a juego entre Argentina y La Vinotinto que sería el último de Messi en el Monumental: "Laburo un mes por una entrada"

agosto 26, 2025
Por: Luis Cifuentes
Juego entre Venezuela y Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Argentina y Venezuela se verán las caras el próximo 4 de septiembre en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Venezuela tendrá el duro reto de visitar a Argentina en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, el próximo 4 de septiembre en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El equipo dirigido por Fernando ‘Bocha’ Batista buscará la épica ante la campeona del mundo que ya está clasificada para la cita orbital del próximo año. Además, tiene la urgencia de sumar para soñar al menos con mantenerse firme en la zona de repechaje.

En ese contexto, este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el precio de las entradas para el juego entre la Albiceleste y La Vinotinto en el estadio de River Plate.

No obstante, los aficionados se han quejado de los altos precios de las entradas del que sería el último juego de Lionel Messi con la selección argentina en Buenos Aires.

Y es que la boleta más barata, en ubicación popular, tiene un costo de 90 mil pesos argentinos, unos 66 dólares americanos.

Entretanto, la boleta más cara para el juego del jueves 4 de septiembre ronda los 480 mil pesos, equivalente a más de 350 dólares.

“Se pasan”; “Re caro”; “Una vergüenza, los valores son para extranjeros y famosos”; “Laburo un mes por una entrada de la selección”; “Qué robo”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados en redes sociales.

Cabe recordar que actualmente La Vinotinto se ubica en la octava posición con 18 puntos, a cuatro de Colombia que es sexta y con cupo directo. Bolivia, entretanto, es octava y podría pelearle el cupo a repechaje a Venezuela en las próximas dos jornadas.

Este será el último partido de local de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 y podría ser el último de Messi en un partido oficial en condición de local.

Estos son los precios de las entradas para el juego entre Argentina y Venezuela en pesos argentinos:

Popular: $90.000

Popular MENOR: $29.000

Sívori y Centenario ALTA: $158.000

Sívori y Centenario MEDIA: $320.000

San Martin y Belgrano ALTA: $260.000

San Martín y Belgrano BAJA: $450.000

San Martín Y Belgrano MEDIA: $480.000

