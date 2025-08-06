Aficionados reaccionan tras hacerse oficial traspaso de jugador de La Vinotinto a equipo de tercera división de Italia: "Era mejor la MLS"

Venezuela ha experimentado un crecimiento en el nivel futbolístico en los últimos años gracias a la presencia de los jugadores venezolanos en el exterior y la experiencia que han ganado en el fútbol internacional.

Es por eso que varios jugadores de la selección absoluta, que sigue en la disputa por clasificar al primer Mundial de su historia, se han destacado en el fútbol internacional en ligas como la de Brasil, Estados Unidos, España, entre otras.

Recientemente, se conoció que un jugador venezolano que ha hecho parte de La Vinotinto cambiará de aires tras confirmarse su fichaje en las últimas horas. No obstante, el traspaso ha generado todo tipo de reacciones teniendo en cuenta que ahora hará parte de la tercera división del fútbol italiano.

Se trata del juvenil Daniele Quieto, quien pasará de las reservas del Inter de Milán al Latina Calcio de la Serie C italiana. Según se ha podido conocer, el jugador de 19 años será cedido para la temporada 2025–2026 a ese club para que tenga más fogueo.

"Talento, velocidad, clase: ¡directamente del Inter, nuestra nueva joya para el mediocampo ofensivo es Daniele Quieto. Nacido en 2005, italo-venezolano, campeón de Italia con el Nerazzurri Primavera y ya en las filas de la selección absoluta de Venezuela. 144 partidos, 26 goles, 26 asistencias en partidos oficiales: uno de los talentos más puros de la cantera del Inter, ahora al servicio de Mister Bruno", indicó el equipo en sus redes sociales.

El traspaso, lejos de alegrar a los aficionados venezolanos, generó reacciones negativas, por lo que muchos incluso aseguraron que era mejor que pasara a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos antes que fichar por un club de tercera división en Italia.

“Qué decepción, era mejor la MLS”; “La MLS es mejor que la serie C. Al menos serie B, no se entiende”; “Qué le vaya bien para ver si la próxima temporada escala a la serie B o A”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que Quieto fue convocado por el entrenador de La Vinotinto, Fernando ‘Bocha’ Batista para los juegos ante Bolivia y Venezuela en la doble fecha de las Eliminatorias en septiembre de 2024.

Además, hace parte de la selección Sub-20 que se clasificó al Mundial de la categoría en febrero que se disputará en octubre en Chile.

El mediocentro ofensivo es una de las promesas del fútbol venezolano dado que decidió representar a Venezuela pese a ser parte de las selecciones juveniles de Italia.