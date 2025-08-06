NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
La Vinotinto

Aficionados reaccionan tras hacerse oficial traspaso de jugador de La Vinotinto a equipo de tercera división de Italia: "Era mejor la MLS"

agosto 6, 2025
Por: Luis Cifuentes
La Vinotinto en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
La Vinotinto en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
El jugador venezolano ha sido convocado a La Vinotinto que dirige el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista

Venezuela ha experimentado un crecimiento en el nivel futbolístico en los últimos años gracias a la presencia de los jugadores venezolanos en el exterior y la experiencia que han ganado en el fútbol internacional.

Es por eso que varios jugadores de la selección absoluta, que sigue en la disputa por clasificar al primer Mundial de su historia, se han destacado en el fútbol internacional en ligas como la de Brasil, Estados Unidos, España, entre otras.

Recientemente, se conoció que un jugador venezolano que ha hecho parte de La Vinotinto cambiará de aires tras confirmarse su fichaje en las últimas horas. No obstante, el traspaso ha generado todo tipo de reacciones teniendo en cuenta que ahora hará parte de la tercera división del fútbol italiano.

o

Se trata del juvenil Daniele Quieto, quien pasará de las reservas del Inter de Milán al Latina Calcio de la Serie C italiana. Según se ha podido conocer, el jugador de 19 años será cedido para la temporada 2025–2026 a ese club para que tenga más fogueo.

"Talento, velocidad, clase: ¡directamente del Inter, nuestra nueva joya para el mediocampo ofensivo es Daniele Quieto. Nacido en 2005, italo-venezolano, campeón de Italia con el Nerazzurri Primavera y ya en las filas de la selección absoluta de Venezuela. 144 partidos, 26 goles, 26 asistencias en partidos oficiales: uno de los talentos más puros de la cantera del Inter, ahora al servicio de Mister Bruno", indicó el equipo en sus redes sociales.

El traspaso, lejos de alegrar a los aficionados venezolanos, generó reacciones negativas, por lo que muchos incluso aseguraron que era mejor que pasara a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos antes que fichar por un club de tercera división en Italia.

Qué decepción, era mejor la MLS”; “La MLS es mejor que la serie C. Al menos serie B, no se entiende”; “Qué le vaya bien para ver si la próxima temporada escala a la serie B o A”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que Quieto fue convocado por el entrenador de La Vinotinto, Fernando ‘Bocha’ Batista para los juegos ante Bolivia y Venezuela en la doble fecha de las Eliminatorias en septiembre de 2024.

o

Además, hace parte de la selección Sub-20 que se clasificó al Mundial de la categoría en febrero que se disputará en octubre en Chile.

El mediocentro ofensivo es una de las promesas del fútbol venezolano dado que decidió representar a Venezuela pese a ser parte de las selecciones juveniles de Italia.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Sudamericano Sub 20

Mundial Sub 20

Fichaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Amanda Anisimova - Foto EFE
Wimbledon

Se conoce a la finalista que acompañará en la final de Wimbledon a Amanda Anisimova, quien eliminó a la número uno Aryna Sabalenka

Yeferson Soteldo, jugador de La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

El parte de tranquilidad que envía Yeferson Soteldo a los venezolanos que sueñan con ir al Mundial 2026

El uruguayo Diego Forlán ahora participa en campeonatos de tenis profesional - Foto Canva
Tenis

El mundo del tenis está en shock al conocerse que una joven tenista fue asesinada por su padre al parecer porque este le tenía celos a su éxito

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro

Maduro: "Todo el que quiera venir de Estados Unidos a invertir, ¡welcome, welcome, welcome!"

James Bond/ Logo Netflix - Fotos AFP de referencia
Cine

Revelan que la nueva película de James Bond será escrita por el creador de exitosa serie de Netflix protagonizada por un ganador del Oscar

TPS para venezolanos en EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos

Corte de Apelaciones de California analiza demanda clave sobre el futuro del TPS para más de 600.000 venezolanos en EE. UU.

Donald Trump/ Nicolas Maduro - Fotos EFE
Casa Blanca

"No estamos en una situación en la que la Casa Blanca desconozca a la dictadura de Maduro": periodista sobre continuos pronunciamientos de EE. UU. al régimen venezolano

Amanda Anisimova - Foto EFE
Wimbledon

Se conoce a la finalista que acompañará en la final de Wimbledon a Amanda Anisimova, quien eliminó a la número uno Aryna Sabalenka

Yeferson Soteldo, jugador de La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

El parte de tranquilidad que envía Yeferson Soteldo a los venezolanos que sueñan con ir al Mundial 2026

Detenciones arbitrarias

DGCIM ejecuta detenciones masivas de trabajadores petroleros por orden de Maduro: familiares piden explicaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano