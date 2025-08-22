NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
América de Cali vs. Nacional, el clásico de la jornada 8 del campeonato Clausura 2025 - Foto: EFE
La previa de la Liga

América de Cali y Atlético Nacional se jugarán un clásico anticipado en la octava fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

agosto 22, 2025
Por: Natalya Baquero González
Tras su eliminación de las competencias internacionales, ambas escuadras se centrarán en el rentado local.

A dos fechas de que lleguemos a la mitad de la fase de todos contra todos, los equipos buscan dar lo mejor de sí, ya sea para clasificarse dentro de los ocho primeros y buscar un lugar en la gran final o para sumar de a tres y poder mantenerse en la primera categoría del Fútbol Profesional Colombiano.

Una nueva jornada en la que clubes como el Junior, Deportes Tolima e Independiente Medellín saldrán al terreno de juego con la intención de sumar de a tres y mantenerse en la parte alta de la tabla de la competencia.

Por su lado, clubes como Fortaleza, a pesar de mantener su invicto en la Liga BetPlay Clausura 2025, deben comenzar a ganar porque, de no hacerlo, comenzarán a ceder puntos y saldrán de los ocho.

Otros, como Millonarios, que para el juego de la octava fecha contará con un técnico encargado, tras la salida de David González como entrenador, buscará sacudirse del mal momento que viven en el rentado local y sumar de a tres por lo menos para sumar en la tabla de la reclasificación y ganarse un lugar en las competencias Conmebol del próximo año.

Los juegos destacados de la jornada ocho de la Liga BetPlay Clausura 2025

Los Embajadores que este viernes 22 de agosto hicieron oficial la vinculación de Hernán Torres como nuevo entrenador del conjunto capitalino, recibirán en el estadio El Campín al Junior de Barranquilla.

Aunque el ibaguereño para este juego no estará desde la línea blanca, sí acompañará al equipo desde las gradas. Se espera que en esta nueva era el conjunto capitalino encuentre la competitividad futbolística que lo ha caracterizado.

Un partido que enfrenta a dos clubes con realidades totalmente diferentes; por un lado, tenemos al Junior, líder del campeonato con 17 unidades, mientras que Millonarios es último con tan solo un punto de 18 posibles.

El juego entre estas escuadras se disputará este sábado 23 de agosto, a partir de las 8:30 p.m. hora local, y con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET, para quienes se encuentran fuera de Colombia.

Otro de los partidos interesantes de la octava jornada de la Liga 2025_II será el clásico anticipado entre América de Cali y Atlético Nacional; anímicamente, ambos equipos vienen golpeados tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Aunque la situación es un poco más difícil para los Escarlatas, que no la pasan nada bien en el rentado local, competencia en la que ocupan la casilla 17 con tan solo cuatro puntos.

Por su parte, los Verdolagas, aunque se ubican en la cuarta posición del campeonato, también han comenzado a preocupar, pues se les ha dificultado sumar de a tres.

El juego entre América de Cali y Atlético Nacional, uno de los clásicos de fútbol colombiano, se disputará el domingo 24 de agosto desde las 6:20 p.m., hora local. Este encuentro también contará con la transmisión de Nuestra Tele Internacional, para quienes se encuentran fuera de Colombia, desde las 7:20 p.m.

Así se jugará la octava fecha de la primera categoría del fútbol profesional colombiano

Viernes 22 de agosto

- Llaneros vs. Pasto – Hora: 8:10 p.m.

Sábado 23 de agosto
- Medellín vs. La EquidadHora: 2:00 p.m. hora Colombia – 3:00 p.m. hora ET, con transmisión de Nuestra Tele internacional.

- Envigado vs. Pereira – Hora: 4:10 p.m.
- Fortaleza vs. Santa Fe – Hora: 6:20 p.m.

- Millonarios vs. Junior – Hora 8:30 p.m. hora Colombia – 7:30 p.m. hora ET, con transmisión de Nuestra Tele internacional.

Domingo 24 de agosto
- Once Caldas vs. Tolima – Hora: 2:00 p.m. hora Colombia – 3:00 p.m. hora ET, con transmisión de Nuestra Tele internacional.

- Unión Magdalena vs. Alianza – Hora: 4.10 p.m.

- América vs. Atlético Nacional - Hora 6:20 p.m. hora Colombia – 6:20 p.m. hora ET, con transmisión de Nuestra Tele internacional.

- Bucaramanga vs. Águilas Doradas – Hora: 8:30 p.m.

Lunes 25 de agosto
- Boyacá Chicó vs Cali – Hora: 6:00 p.m.

