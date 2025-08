"Antes hubiera dicho que Djokovic sería el entrenador ideal para mí": el tenista número tres del mundo revela experiencia que le hizo cambiar de opinión

El tenista número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, reveló una experiencia reciente que tuvo en su carrera deportiva que le ha hecho cambiar de opinión sobre percepciones que hasta el mundo tenía del mundo en el que se desenvuelve.

El alemán narró en una entrevista citada por el medio Punto de Break que hace unas semanas se entrenó, en Mallorca, España, en la academia del recordado extenista Rafael Nadal, con quien pudo compartir unos momentos. También aseveró que compartió con el tío y exentrenador de del ibérico, Toni Nadal.

"La verdad es que me encantó pasar esa semana en Mallorca con Toni y creo que él también hace un buen balance de ella y que la disfrutó. Ahora mismo, lo que les puedo decir es que su agenda está repleta de compromisos como charlas y temas relacionados con la academia, pero creo que el año que viene tendrá una presencia mucho mayor junto a mí", aseguró el alemán sobre Toni.

No obstante, lo que más llamó la atención de los aficionados fue la percepción de Zverev sobre Rafa Nadal.

“Mira, había jugado muchas veces con Rafa, tuvimos grandes batallas y esperaba que cenáramos algún día juntos al estar yo allí. Pero me sorprendió muchísimo todo lo que se implicó, no tenía por qué hacer eso. Significó muchísimo para mí que pasara horas en pista dándome consejos y la intensidad con la que me entrenó", dijo el tres del planeta.

En medio de los elogios a Nadal, el alemán hizo una curiosa comparación en la que involucró al serbio Novak Djokovic.

"Fue espectacular verle en pista conmigo tan implicado, me sorprendió mucho y nunca podré agradecérselo como merece. Antes de conocerlo de esta manera, hubiera dicho que Djokovic sería el entrenador ideal para mí, si me dieras a escoger entre los miembros del Big 3, porque me ha dado muchos consejos y mantuvimos buenas conversaciones. Pero lo de Rafa esa semana en Mallorca fue... Tuvimos cenas que se prolongaron hasta la 1 de la madrugada y en mitad de ellas, se levantaba en medio del restaurante y empezaba a golpear de drive, para darme consejos técnicos", aseguró el germano.

Zverev se encuentra disputando estos días el Master 1.000 de Canadá que se juega en Montreal y que sirve de preparación para la lucha por el último Grand Slam del año, el US Open.