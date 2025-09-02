NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Hinchas

“Aquí no se da nada”: el momento en el que hinchas del Rayo Vallecano impidieron que futbolistas del Barcelona le regalen sus camisetas

septiembre 2, 2025
Por: Diana Pérez
Jugadores del Barcelona en el partido contra el Rayo Vallecano | Foto: AFP
Pero este no fue el único inconveniente que hubo, ya que al finalizar el partido algunos hinchas del Rayo le lanzaron objetos a Lamine Yamal.

El fin de semana el Barcelona empató en el estadio de Vallecas 1-1 con el Rayo Vallecano en la jornada 3 de La Liga.

Tras el final del partido, algunos de los jugadores del conjunto blaugrana intentaron darle sus camisetas a unos aficionados en las gradas del estadio antes de adentrarse en el vestuario.

No obstante, su gesto fue detenido por varios aficionados del conjunto local, quienes les dijeron que en su estadio sus camisetas no serían aceptadas.

En un video que circulan en redes se puede ver como el defensa del Barça, Alejandro Balde, se intenta quitar su camiseta para dársela a un aficionado.

En ese momento se escucha como uno de los seguidores del Rayo le grita: “esto es Vallecas, perros. Ni robando ganáis aquí”.

Ante esto, Balde lo mira y continúa en su tarea de quitarse la camiseta, a lo que el aficionado le dice: “aquí no se da nada, no, no, no, eh”.

“Aquí en el fondo de Vallecas no se dan camisetas, eh. ¡Fuera, fuera!”, le grita el hincha, quien insiste y le repite: “en el fondo no se dan. Largo, fuera”.

Balde se queda atónito ante las palabras del aficionado, quien también logró captar la atención del mediocampista neerlandés, Frenki De Jong.

Los dos futbolistas del conjunto culé se quedan mirando al seguidor del Rayo, quien les grita: “Luego, fuera en los vestuarios lo que queráis, aquí no”.

“Aquí no se dan camisetas, luego fuera lo que queráis. Iros, fuera”, repite el hincha mientras los señala a ambos y a sus camisetas.

De Jong mira al hincha y asiente con la cabeza, para luego tocar a Balde por la espalda y señalarle el túnel para que se vaya al vestuario.

Antes de irse, el jugador del Barça levanta la mano y le hace una seña de afirmación y le guiñe el ojo, indicándole al aficionado que todo estaba bien.

Los comentarios de los hinchas del Barcelona no se han hecho esperar y algunos afirman que fue un acto totalmente irrespetuoso, pues los futbolistas solo estaban tratando de hacer algo bueno por unos seguidores.

“Solo miren cómo reacciona Frankie De Jong, es todo lo que está bien en el mundo”, “Los que apoyan al de la grada están mal de la cabeza”, “Literalmente es solo una camisa”, “Mucha paciencia de los jugadores del Barcelona y actuando de la forma más correcta”, “El cáncer del fútbol son los aficionados”, son algunos de los comentarios.

Según algunos aficionados la camiseta que Balde quería regalar era para un niño que estaba entre las gradas y que se la pidió.

Sin embargo, los aficionados del Rayo le habrían advertido que de recibir la camiseta del Barcelona se la quitaban.

Pero este no fue el único inconveniente que hubo, ya que al finalizar el partido algunos hinchas del Rayo le lanzaron objetos a Lamine Yamal, quien puso el único tanto para el conjunto visitante desde el punto penal.

Temas relacionados:

Hinchas

Barcelona

Rayo Vallecano

Fútbol español

