Martes, 02 de septiembre de 2025
Carlo Ancelotti

El capitán del Real Madrid apuntó con todo contra Carlo Ancelotti y su salida del equipo: “necesitábamos todos de savia nueva”

septiembre 2, 2025
Por: Diana Pérez
Carlo Ancelotti junto a Dani Carvajal y Eduardo Camavinga | Foto: EFE
El italiano se despidió del equipo merengue el pasado 24 de mayo cuando dirigió su último partido al frente del Real Madrid.

Completamente recuperado, el capitán de los merengues Dani Carvajal ha vuelto al terreno de juego con el Real Madrid y a ser convocado con la selección de España.

Su vuelta al Madrid tras ocho meses fuera por una lesión de rodilla se da con el nuevo ciclo del equipo en el que varios de sus compañeros partieron y llegaron unos nuevos.

Pero también llega cuando el ciclo del italiano Carlo Ancelotti llegó a su final, para darle paso a la era del español Xavi Alonso.

Ante el cambio de entrenador, Carvajal fue contundente y dio unas declaraciones sobre el italiano que han dado de qué hablar.

En entrevista con El Larguero, Carvajal afirmó que: “era un cambio necesario. El ciclo de Carlo (Ancelotti) ya había llegado un poco a su fin, necesitábamos todos de savia nueva”

“Y con Xavi pues muy bien, agarrando conceptos día a día. Hemos tenido un buen arranque, con tres victorias y nos falta mucho para llegar a nuestro techo”, añadió.

El defensa experimentado de los merengues reafirmó sus palabras con el medio COPE, en donde señaló que el cambio era necesario y dio las diferencias hay entre los entrenadores.

“Cada entrenador tiene su metodología, son diferentes generaciones. Con Carleto teníamos más libertad y Xavi es más recto, con más disciplina”, detalló.

Sin embargo, sus palabras no parecieron gustarle a los hinchas merengues, quienes aseguran que no era necesario dar esas declaraciones.

“¿Cuál era la necesidad?”, “Todos los jugadores del Madrid son desagradecidos”, “Es como comparar a un general de cinco estrellas con un soldado novato”, “¿Hermano, solo volviste para decir esas cosas?”, “Cállate”, “Que pena”, son algunos de los comentarios.

Carlo Ancelotti ganó junto al conjunto blanco 15 títulos, entre ellos 3 Champions League, 3 Supercopa de Europa, 2 Mundial de Clubes y 2 Copa del Rey.

Tras su salida del club con el que más ha visto títulos en su carrera, Ancelotti se dirigió a Brasil para liderar el camino de la ‘verderamarela’ hacia el Mundial de 2026.

Ahora, al frente de la selección más campeona en el mundo, el italiano espera clasificarla a la próxima edición del Mundial.

Para hacerlo solo deberá asegurar su cupo al vencer a Chile el próximo 4 de septiembre en las Eliminatorias Sudamericanas.

Y el 9 de septiembre, cerrar su pase al intentar vencer a Bolivia en la última jornada de las clasificatorias.

