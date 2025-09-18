NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Copa Libertadores

Árbitro venezolano genera burlas tras extraña explicación sobre un penal no concedido en Copa Libertadores: "Domando en el Monumental de River"

septiembre 18, 2025
Por: Luis Cifuentes
River Plate ante Palmeiras en Copa Libertadores - Foto: EFE
El juez central venezolano tuvo la responsabilidad de impartir justicia en uno de los encuentros más importantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por estos días se disputan los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y desde ya deja varios episodios polémicos y chistosos que no pasan desapercibidos para los aficionados.

En uno de los encuentros más emocionantes, entre River Plate y Palmeiras se dio una insólita situación que tuvo como protagonista al juez central venezolano Jesús Valenzuela.

Cuando transcurrían 82 minutos, el juez central revisó una jugada por un supuesto penalti a favor de River Plate y al dar su explicación generó todo tipo de dudas.

Cabe resaltar que Conmebol comenzó a implementar una nueva norma arbitral que consiste en informar a todo el estadio de las decisiones tomadas tras las revisiones del VAR.

En ese sentido, el juez venezolano revisó la jugada y tomó su decisión, no obstante, al comunicarla confundió a las más de 70 mil personas en el estadio Más Monumental y a algunos jugadores del equipo de la banda cruzada, entre ellos, Miguel Borja y Kevin Castaño.

“El guardameta comete una infracción con tarjeta amarilla”, dijo Valenzuela, lo que generó la celebración del público, pero después completó su determinación.

Previo a la infracción, el jugador N° 4, que participa de la acción, está en fuera de juego. Decisión final, fuera de juego", señaló ante el repudio de la afición.

La actuación del juez central ha generado todo tipo de reacciones por parte de los aficionados, muchos de los cuales se burlaron de lo que generó ante miles de aficionados en Buenos Aires.

Creo que fue mal intencionado, primero debió decir que era fuera de lugar”; “Por eso no deben dejar que hablen los árbitros, de un solo con el signo”; “El Jesús es un total crack”; “Domando en el Monumental de River”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

