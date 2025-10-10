La FIFA planea cambio de año para Mundial que ya tiene sede asignada: esta es la razón

A menos de un año de disputarse el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá por primera vez la participación de 48 selecciones, desde ya se conocen algunos aspectos que podrían afectar las siguientes citas orbitales.

Una de las cuestiones que más ha generado controversia está relacionada con el calendario y las fechas en las que se llevan a cabo los mundiales.

Cabe recordar que el último Mundial de Qatar, disputado en 2022, se jugó en una época diferente a la que tradicionalmente ha fijado la FIFA en los veranos de los países del norte, es decir, a mitad de año.

VEA TAMBIÉN "Ya paremos de decir eso": la reacción de Oswaldo Vizcarrondo en la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina o

Dicho Mundial se disputó entre noviembre y diciembre de 2022, durante el invierno del país asiático para evitar el intenso calor de mitad de año.

En las últimas horas, se conoció que la FIFA está planeando correr la fecha en la que se disputará el Mundial de 2034, el cual también se disputará en un país asiático.

Cabe resaltar que el Mundial de 2034 fue asignado a Arabia Saudita, pero este se disputaría en una fecha peculiar.

Según dio a conocer el medio deportivo The Athletic, la FIFA estaría ante un dilema para la organización del Mundial de 2034.

La cita orbital no podrá celebrarse a mitad de año por el intenso calor, pero tampoco a fin de año por el ramadán, una tradición en la que los musulmanes suelen apartar un mes completo para ayunar. Y es que el ramadán para 2034 se llevará a cabo entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de ese año, motivo por el cual es imposible realizar el evento deportivo en el invierno de esa parte del continente.

Así las cosas, el medio estadounidense reveló que la FIFA estaría planeando mover dicho torneo para principios de 2025, entre enero y febrero, una decisión que afectaría a la mayoría de los clubes del mundo y que podría generar caos, teniendo en cuenta que las vacaciones de los jugadores están previstas para mitad de año.

VEA TAMBIÉN FIFA oficializa la clasificación de selección histórica al Mundial de 2026 que no asistía desde hace ocho años o

Se espera que en los próximos días la FIFA tome una decisión al respecto, a falta de ocho de la organización de dicho Mundial.