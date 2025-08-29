Así fue el extraño punto con el que la bielorrusa Aryna Sabalenka ganó su partido en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos: por unos segundos ni festejó

Tras cuatro años de espera, la bielorrusa Aryna Sabalenka se cobró este viernes su deseada revancha de la canadiense Leylah Fernández y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

La número uno mundial superó a Fernández (30) por 6-3 y 7-6 (7/2) en el arranque de la sesión nocturna en Nueva York.

Sabalenka, que no se baja de octavos desde 2020, se reencontraba con Fernández por primera vez desde la dolorosa derrota que le asestó la canadiense en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2021.

Desde entonces, la bielorrusa despegó alcanzando tres títulos de Grand Slam, incluida su primera corona en Nueva York en 2024, mientras Fernández nunca volvió a brillar como en aquella edición del US Open con 19 años.

"Estaba deseando tomarme esta venganza", reconoció este viernes Sabalenka. "Estoy muy contenta con lograr esta victoria, ella es una gran competidora".

La número uno mundial resistió la presión inicial en un primer juego de más de 10 minutos en el que neutralizó cuatro pelotas de break.

Tras salir de esa emboscada, Sabalenka se apoderó del primer set pero en el segundo Fernández reaccionó con el apoyo de buena parte de la grada.

Ambas conservaron sus servicios y el parcial se resolvió a favor de Sabalenka en el tiebreak, su gran especialidad este año en el que ha ganado 20 de los 21 disputados.

El último punto del partido no estuvo exento de tensión pues la bielorrusa tras ganarlo no estaba segura de si la bola había entrado en la pista lo que postergó por unos instantes la celebración.

Fernández, de padre ecuatoriano, tiene todavía otra cita el sábado en Nueva York en la segunda ronda de los dobles femeninos, en los que forma pareja con su ídolo Venus Williams.

La inesperada rival de Sabalenka en los octavos será la española Cristina Bucsa, número 35 de la WTA, que debutará en estas alturas de un torneo de Grand Slam.