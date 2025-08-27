Tenistas tuvieron fuerte discusión en el saludo en la red tras fin de partido en el US Open: una de ellas explicó el motivo de su molestia

La tenista estadounidense Taylor Townsend y la letona Jelena Ostapenko tuvieron un duro cruce de palabras al finalizar su partido, en medio del tradicional saludo en la red, por la segunda ronda del US Open.

Las imágenes del momento muestran que Ostapenko hizo un reclamo que, no obstante, no fue bien recibido por su rival.

La letona, tras el episodio, se dirigió a su perfil oficial en Instagram para dar su versión sobre los motivos de su alegato.

Explicó que después del partido, le dijo a su oponente “que era muy irrespetuosa, ya que tuvo una bola de red (tocó la cinta y se desplomó) en un momento muy decisivo y no dijo lo siento, pero su respuesta fue que no tiene que decir lo siento en absoluto”.

“Hay algunas reglas en el tenis que la mayoría de los jugadores siguen y fue la primera vez que me pasó esto en la gira. Si ella juega en su tierra natal no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera”, afirmó.

También expuso su inconformidad por la manera como Townsend llevó a cabo su calentamiento y dejó claro, tras recibir comentarios en ese sentido, que no es racista.

“Cuantos mensajes recibí de que soy racista. Nunca fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones de la gente en el mundo, para mí no importa de dónde vienes”, aseveró en su mensaje en redes.

Townsend, por su parte, reveló que Ostapenko la había acusado de falta de "clase" durante su reclamo. "Me dijo que no tengo educación, que no tengo clase, y que a ver qué pasa si nos enfrentamos fuera de Estados Unidos", declaró a la prensa.

"Le dije: 'Estoy emocionada, adelante. Nunca he sido de las que se echan atrás en algo así. Simplemente pensé que era realmente interesante'. No hay problema", afirmó.

En el plano deportivo Townsend se impuso por marcador de 7-5 y 6-1 a Ostapenko y aseguró su clasificación a la tercera ronda del campeonato.