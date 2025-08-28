Sabalenka reveló que tuvo tenso diálogo con tenista envuelta en pelea en el US Open que le da la vuelta al mundo: "Está lidiando con dificultades que hacen de ella una persona inestable"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se pronunció en una rueda de prensa sobre la discusión que tuvieron, en la jornada del miércoles y tras finalizar su partido por la segunda ronda del US Open, la estadounidense Taylor Townsend y la letona Jelena Ostapenko.

"He hablado con Jelena después del partido y, a pesar de eso, sigo sin saber qué ha sucedido. Es una chica agradable, pero pierde el control de sus nervios con demasiada frecuencia. Lo que he intentado es ayudarla a que se calmara y afrontar la situación con madurez, mostrarme como alguien con quien puede hablar, pero había perdido el control de sus emociones por completo”, afirmó Sabalenka.

La tenista se refirió a la situación de Jelena, tras lo que parece haber sido una comunicación cargada de tensión, como “dura”.

“Solo espero que algún día se dé cuenta de lo que sucede, creo que tiene problemas en su vida, está lidiando con dificultades ajenas al tenis que hacen de ella una persona inestable", manifestó la número uno del mundo.

Taylor Townsend y Jelena Ostapenko tuvieron un duro cruce de palabras al finalizar su partido, en medio del tradicional saludo en la red, por la segunda ronda del último Grand Slam del año. Las imágenes del momento muestran que la letona hizo un reclamo que, no obstante, no fue bien recibido por su rival.

La letona, tras el episodio, se dirigió a su perfil oficial en Instagram para dar su versión sobre los motivos de su alegato.

Explicó que después del partido, le dijo a su oponente “que era muy irrespetuosa, ya que tuvo una bola de red (tocó la cinta y se desplomó) en un momento muy decisivo y no dijo lo siento, pero su respuesta fue que no tiene que decir lo siento en absoluto”.

“Hay algunas reglas en el tenis que la mayoría de los jugadores siguen y fue la primera vez que me pasó esto en la gira. Si ella juega en su tierra natal no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera”, afirmó.

También expuso su inconformidad por la manera como Townsend llevó a cabo su calentamiento y dejó claro, tras recibir comentarios en ese sentido, que no es racista.

“Cuantos mensajes recibí de que soy racista. Nunca fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones de la gente en el mundo, para mí no importa de dónde vienes”, aseveró en su mensaje en redes.

Townsend, por su parte, reveló que Ostapenko la había acusado de falta de "clase" durante su reclamo. "Me dijo que no tengo educación, que no tengo clase, y que a ver qué pasa si nos enfrentamos fuera de Estados Unidos", declaró a la prensa.

En el plano deportivo Townsend se impuso por marcador de 7-5 y 6-1 a Ostapenko y aseguró su clasificación a la tercera ronda del campeonato.