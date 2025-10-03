NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Copa Libertadores

Balance positivo para los equipos colombianos en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025

octubre 3, 2025
Por: Natalya Baquero González
Así le fue al Cali y Santa Fe en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025 - Foto: EFE
Así le fue al Cali y Santa Fe en el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025 - Foto: EFE
Santa Fe y Deportivo Cali comenzaron su camino en el torneo continental, en donde buscan el segundo título para Colombia.

En territorio argentino se disputa la decimosexta edición de la Copa Libertadores Femenina, en la cual participan los 16 mejores equipos, de los cuales dos de ellos son de Colombia.

Los representantes del país cafetero son Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali, actual campeón y subcampeón de la Liga BetPlay Femenina 2025, convirtiéndose en la quinta presentación del conjunto cardenal en este certamen Conmebol y, por su parte, esta es la cuarta vez que las azucareras participan en el torneo internacional.

Durante el jueves 2 y viernes 3 de octubre se disputó la primera fecha de la competencia, en la cual los equipos colombianos dejaron una buena impresión en lo que fue su primera salida por la fase de grupos.

Balance positivo para Santa Fe y Cali en el inicio de la Copa Libertadores

En su primera presentación en la competencia que se desarrolla en Argentina, las Leonas dirigidas por el entrenador Omar Ramírez, se enfrentaron con Always Ready de Bolivia, en juego donde la escuadra colombiana mostró superioridad de principio a fin.

Santa Fe, con goles de Karla Viancha, Ysaura Viso, María Carvajal, Daniela Garavito, Mariana Muñoz y Karen Hernández, venció 7 a 0 al equipo de La Paz, que durante los 90 minutos de juego solo realizó 2 remates directos al arco defendido por la guardameta Yesenia Velásquez, que tuvo poca intervención durante el encuentro.

Con este resultado, las Cardenales se ubican en el primer lugar del grupo A con 3 unidades por encima de Corinthians e Independiente del Valle, que en su primera salida se repartieron los puntos, entre tanto Always Ready.

Por su parte, el Deportivo Cali se enfrentó con Libertad de Paraguay, en un juego que terminó 1-1. La escuadra vallecaucana fue la encargada de abrir el marcador a los 15’ del partido por medio de Angie Salazar, pero para la etapa complementaria un descuido les costó el empate, el cual estuvo a cargo de María Tamay.

Con la igualdad ante el conjunto paraguayo, las Azucareras, con una unidad, se ubican en la segunda casilla del Grupo D.

¿Cuándo vuelven a jugar los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina?

Independiente Santa Fe volverá a tener acción el próximo domingo 5 de octubre, día en el que se medirán ante Independiente del Valle de Ecuador, desde las 6:00 p.m., hora Colombia.

Entre tanto, el Deportivo Cali se enfrentará ante Nacional de Uruguay el lunes 6, día en el que buscará su primera victoria para poder afianzarse dentro de su grupo y no correr riesgo a medida que avanza la competencia.

