NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Mundial 2026

Este es el elevado precio de Trionda, el nuevo balón del Mundial con el que jugarán figuras como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Lionel Messi

octubre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trionda - Foto AFP/ Signo pesos - Foto de referencia Canva
Trionda - Foto AFP/ Signo pesos - Foto de referencia Canva
Aunque el balón profesional tiene un alto valor, se lanzaron ediciones más accesibles según los intereses de los aficionados.

Adidas lanzó a la venta Trionda, el nuevo balón de la próxima Copa Mundial de la FIFA que tendrá lugar del 11 de junio al 19 del siguiente mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El balón fue presentado de manera oficial el jueves en Nueva York por la marca alemana, proveedora del esférico mundialista desde el Mundial de 1970.

o

Aunque el balón profesional tiene un elevado valor, debido a la alta tecnología que combina con los minuciosos detalles que rinden homenaje a los países anfitriones, se lanzaron también ediciones más accesibles según los intereses de los aficionados.

La primera Copa del Mundo organizada por tres países, en la que competirán 48 selecciones, inspiró tanto el nombre como las particularidades de esta pelota con toques verde, rojo y azul.

El balón luce también iconografía de cada nación anfitriona: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

o

En el centro del balón hay un triángulo que representa la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de paneles que reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre.

Adidas también incorporó en Trionda avances tanto aerodinámicos como tecnológicos, que proporcionarán información de cada movimiento del balón.

Un sensor de movimiento de 500 Hz enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones como los fuera de juego.

¿Cuánto cuesta el balón profesional de Trionda para el Mundial 2026 y todas sus versiones?

El precio del balón profesional del Mundial 2026 en la plataforma de Adidas para Colombia es de 899.950 pesos, mientras que, en la página estadounidense, esa misma edición, que es calificada como el 'Trionda Pro', aparece a la venta en 170 dólares.

Asimismo, hay cinco versiones más disponibles a nivel global que varían en precios y en características. El que le sigue al profesional en cuanto al precio es el 'Competition' de 349.950 pesos y 65 dólares, respectivamente, que, de acuerdo con Adidas, está diseñado para partidos, y cuenta con precisión y un vuelo estable.

El 'Trionda League', por su parte, está diseñado tanto como para competencias, como entrenamientos y tiene un valor de 199.950 pesos colombianos y 45 dólares, con un poco menos de detalle visual, según se alcanza a apreciar en las imágenes de exhibición.

La cuarta opción, 'Trionda Training', está diseñada, como su nombre lo indica, netamente para sesiones de entrenamiento "intensas", según Adidas, que aclara que este diseño es cosido a máquina, a diferencia de los otros, y tiene un valor de 139.950 pesos colombianos y 32 dólares.

'Trionda Club' es la última opción que conserva el tamaño de un balón de fútbol profesional y cuesta 109.950 pesos colombianos y 25 dólares, aunque su apariencia visual cambia significativamente respecto a los demás. La multinacional alemana lo describe como uno "versátil de todos los días. Perfecto para el parque, las calles o la playa, siempre listo cuando tú lo estás".

La versión más económica es de 79.950 pesos colombianos y 22 dólares: 'Trionda Mini', "Un minipedazo de la historia del Mundial. Siempre listo para la acción, sin necesidad de ser inflado".

o

Aunque esa edición tiene un alto nivel de detalle —probablemente el mismo que el profesional— su tamaño es mucho más pequeño que los demás.

El anuncio del balón como su exhibición es otro paso de la cuenta atrás hacia el Mundial norteamericano, cuyas entradas ya están a la venta y que celebrará su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington DC.

Temas relacionados:

Mundial 2026

FIFA

Fútbol

Precio

Adidas

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Deportes

Ver más
Javier Gandolfi no continuaría en Atlético Nacional - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Javier Gandolfi dejaría la dirección técnica de Atlético Nacional; los candidatos a reemplazarlo serían extranjeros

Béisbol | Foto referencia: AFP
Béisbol

Los robots entran a las Grandes Ligas en Estados Unidos: habrá un gran cambio

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

La triste pérdida Lewis Hamilton y su conmovedor mensaje: “tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia de la JEP | AFP
JEP

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Javier Gandolfi no continuaría en Atlético Nacional - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Javier Gandolfi dejaría la dirección técnica de Atlético Nacional; los candidatos a reemplazarlo serían extranjeros

Béisbol | Foto referencia: AFP
Béisbol

Los robots entran a las Grandes Ligas en Estados Unidos: habrá un gran cambio

Foto de ataque en Jerusalén (AFP)
Israel

Seis muertos en un ataque a tiros en Jerusalén Este; el grupo terrorista Hamás se adjudicó el atentado y celebró

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gaza - Foto EFE
Israel

Tanques y aviones israelíes continúan bombardeando Gaza en medio de la huida de su población

Jimmy Kimmel, humorista, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump celebró suspensión “indefinida” del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda