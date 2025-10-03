Este es el elevado precio de Trionda, el nuevo balón del Mundial con el que jugarán figuras como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Lionel Messi

Adidas lanzó a la venta Trionda, el nuevo balón de la próxima Copa Mundial de la FIFA que tendrá lugar del 11 de junio al 19 del siguiente mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El balón fue presentado de manera oficial el jueves en Nueva York por la marca alemana, proveedora del esférico mundialista desde el Mundial de 1970.

Aunque el balón profesional tiene un elevado valor, debido a la alta tecnología que combina con los minuciosos detalles que rinden homenaje a los países anfitriones, se lanzaron también ediciones más accesibles según los intereses de los aficionados.

La primera Copa del Mundo organizada por tres países, en la que competirán 48 selecciones, inspiró tanto el nombre como las particularidades de esta pelota con toques verde, rojo y azul.

El balón luce también iconografía de cada nación anfitriona: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

En el centro del balón hay un triángulo que representa la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de paneles que reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre.

Adidas también incorporó en Trionda avances tanto aerodinámicos como tecnológicos, que proporcionarán información de cada movimiento del balón.

Un sensor de movimiento de 500 Hz enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones como los fuera de juego.

¿Cuánto cuesta el balón profesional de Trionda para el Mundial 2026 y todas sus versiones?

El precio del balón profesional del Mundial 2026 en la plataforma de Adidas para Colombia es de 899.950 pesos, mientras que, en la página estadounidense, esa misma edición, que es calificada como el 'Trionda Pro', aparece a la venta en 170 dólares.

Asimismo, hay cinco versiones más disponibles a nivel global que varían en precios y en características. El que le sigue al profesional en cuanto al precio es el 'Competition' de 349.950 pesos y 65 dólares, respectivamente, que, de acuerdo con Adidas, está diseñado para partidos, y cuenta con precisión y un vuelo estable.

El 'Trionda League', por su parte, está diseñado tanto como para competencias, como entrenamientos y tiene un valor de 199.950 pesos colombianos y 45 dólares, con un poco menos de detalle visual, según se alcanza a apreciar en las imágenes de exhibición.

La cuarta opción, 'Trionda Training', está diseñada, como su nombre lo indica, netamente para sesiones de entrenamiento "intensas", según Adidas, que aclara que este diseño es cosido a máquina, a diferencia de los otros, y tiene un valor de 139.950 pesos colombianos y 32 dólares.

'Trionda Club' es la última opción que conserva el tamaño de un balón de fútbol profesional y cuesta 109.950 pesos colombianos y 25 dólares, aunque su apariencia visual cambia significativamente respecto a los demás. La multinacional alemana lo describe como uno "versátil de todos los días. Perfecto para el parque, las calles o la playa, siempre listo cuando tú lo estás".

La versión más económica es de 79.950 pesos colombianos y 22 dólares: 'Trionda Mini', "Un minipedazo de la historia del Mundial. Siempre listo para la acción, sin necesidad de ser inflado".

Aunque esa edición tiene un alto nivel de detalle —probablemente el mismo que el profesional— su tamaño es mucho más pequeño que los demás.

El anuncio del balón como su exhibición es otro paso de la cuenta atrás hacia el Mundial norteamericano, cuyas entradas ya están a la venta y que celebrará su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington DC.