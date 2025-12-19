NTN24
Bravos de Margarita es la primera franquicia clasificada al Round Robin de la LVBP: los 'eternos rivales' continúan en el fondo de la parrilla

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Uniformte de los Bravos de Margarita, equipo de béisbol de la LVBP - Foto: X
Sin duda esta campaña ha sido una de las más cerradas en décadas, debido a lo apretada que está la tabla de posiciones.

Falta poco para que termine la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Bravos de Margarita es el primer equipo en clasificarse a la siguiente instancia (el Round Robin).

Al 19 de diciembre, así se encuentra la plancha del torneo liguero de la pelota criolla:

1- Bravos de Margarita (clasificados al Round Robin).

2- Cardenales de Lara (2 partidos de diferencia).

3- Caribes de Anzoátegui (3).

4- Águilas del Zulia (3.5)

5- Tiburones de La Guaira (4)

6-Tigres de Aragua (4.5)

7- Navegantes del Magallanes (4.5)

8- Leones del Caracas (6.5)

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

Es de recordar que la Serie del Comodín tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre del año 2025 y el Round Robin se realizará entre el 2 y el 21 de enero del año 2026.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

