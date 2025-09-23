Clasificación de Lanús a la semifinal de la Copa Sudamericana venciendo a Fluminense se vio opacada por los incidentes entre policía brasileña e hinchas argentinos

Lanús consiguió su paso a la semifinal de la Copa Sudamericana gracias al empate que logró en Brasil 1-1 ante Fluminense, pues de local había ganado 1-0 y ahora igualó 1-1. El ‘Flu’ se fue arriba por intermedio de Agustín Canobbio al minuto 20 y 67 Dylan Aquino dejó en tablas el encuentro.

Sin embargo, la clasificación del granate se vio opaca por los incidentes entre aficionados y la policía brasileña en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, que retrasaron unos 20 minutos el inicio del segundo tiempo del partido.

La primera mitad había culminado con ventaja de 1-0 a favor del Flu, que la semana pasada perdió por ese mismo marcador en su visita a Argentina, en la ida de esta llave de cuartos de final.

La trifulca se registró en la zona donde estaban los hinchas de Lanús y la policía cargó con cachiporras y gases lacrimógenos.

Con el juego detenido, los futbolistas esperaban en el campo por la reanudación del encuentro mirando hacia las tribunas.

El partido se reanudó tras controlarse la situación y al minuto 67, el extremo izquierdo Aquino igualó las acciones y gracias a la victoria en Argentina logró la clasificación a la semifinal de la Sudamericana.

Pero, la violencia volvió a aparecer en la Copa Sudamericana: brutales enfrentamientos entre aficionados despertaron alarma en este torneo en un encuentro en Buenos Aires entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto, en los octavos de final, que dejaron 19 heridos.

El equipo argentino fue descalificado de la Sudamericana a raíz de ello.