NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
Copa Sudamericana

Clasificación de Lanús a la semifinal de la Copa Sudamericana venciendo a Fluminense se vio opacada por los incidentes entre policía brasileña e hinchas argentinos

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Hubo disturbios en la clasificación de Lanús a la semifinal de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Hubo disturbios en la clasificación de Lanús a la semifinal de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Los disturbios en las tribunas hicieron que se retrasara el comienzo del segundo tiempo en el que el equipo argentino igualó el marcador y clasificó a la semifinal gracias al marcador global.

Lanús consiguió su paso a la semifinal de la Copa Sudamericana gracias al empate que logró en Brasil 1-1 ante Fluminense, pues de local había ganado 1-0 y ahora igualó 1-1. El ‘Flu’ se fue arriba por intermedio de Agustín Canobbio al minuto 20 y 67 Dylan Aquino dejó en tablas el encuentro.

Sin embargo, la clasificación del granate se vio opaca por los incidentes entre aficionados y la policía brasileña en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, que retrasaron unos 20 minutos el inicio del segundo tiempo del partido.

o

La primera mitad había culminado con ventaja de 1-0 a favor del Flu, que la semana pasada perdió por ese mismo marcador en su visita a Argentina, en la ida de esta llave de cuartos de final.

La trifulca se registró en la zona donde estaban los hinchas de Lanús y la policía cargó con cachiporras y gases lacrimógenos.

Con el juego detenido, los futbolistas esperaban en el campo por la reanudación del encuentro mirando hacia las tribunas.

El partido se reanudó tras controlarse la situación y al minuto 67, el extremo izquierdo Aquino igualó las acciones y gracias a la victoria en Argentina logró la clasificación a la semifinal de la Sudamericana.

o

Pero, la violencia volvió a aparecer en la Copa Sudamericana: brutales enfrentamientos entre aficionados despertaron alarma en este torneo en un encuentro en Buenos Aires entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto, en los octavos de final, que dejaron 19 heridos.

El equipo argentino fue descalificado de la Sudamericana a raíz de ello.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Fútbol

Deportes

Fluminense

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz mantiene vivas las esperanzas de que la selección Colombia se va a clasificar al Mundial: “lo vamos a conseguir”

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

Escándalo en la Premier League: Federación Inglesa acusó al Chelsea de infringir 74 cargos relacionados con normas financiaras

Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, y juego de Eliminatorias entre Colombia y Venezuela - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

El técnico de Bolivia confía en una victoria de Colombia ante La Vinotinto en busca del repechaje: "Tiene para ganarle, se juega el prestigio"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Familias de presos políticos en Venezuela piden por la libertad de sus allegados - Foto: EFE
Presos

"Venimos advirtiendo de un desbordamiento de la represión; acá se persigue prácticamente a todo el mundo": coordinador jurídico de Provea sobre presos políticos en Venezuela

Vladimir Padrino

Ministro de la Defensa de Maduro denuncia aumento de operaciones de inteligencia estadounidense en Venezuela

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Migrantes

"Hay que atraparlos a todos": EE. UU. publica polémico video con temática de Pokémon celebrando operativos contra migrantes

Fuerzas Armadas de Colombia - EFE
Armamento

Ministro del Interior de Colombia confirmó que el país no comprará armas a Estados Unidos

Presidente de México, Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

"No vamos a ver autocrítica”: analistas sobre primer informe de gobierno de la presidente de México

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto de referencia: EFE
Aranceles

Tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales

Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda