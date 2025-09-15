Colombia tiene una nueva número uno en el tenis femenino después de más de seis años

La tenista colombiana Emiliana Arango se convirtió en la nueva número uno del tenis femenino en su país tras sobrepasar, este lunes, en el ranking de la WTA a su compatriota María Camila Osorio.

Arango, tras alcanzar la final del Abierto de Guadalajara, ascendió hasta la casilla 53 del ranking de la WTA y superó en ese listado a Osorio.

En total y pese a perder la final del campeonato en México, Arango escaló un total de 33 lugares en la última actualización del escalafón. Osorio tuvo una suerte totalmente diferente y cayó 16 lugares en el escalafón hasta ubicarse en la casilla 85.

Arango, que jugó todo el partido con un malestar gastrointestinal, perdió el domingo la final del Abierto de Guadalajara ante la joven estadounidense Iva Jovic, de 17 años, quien conquistó su primer título en la WTA.

Tenista más joven del Top-100 mundial, en el que ocupa el puesto 36, Jovic se impuso a Arango en una hora con 35 minutos en la pista dura del Complejo Panamericano de Tenis.

La originaria de Torrance, California, ganó su primer título -de categoría 500- en el tour de la WTA a los 17 años y 282 días.

La tenista de Medellín, de 24 años, también buscaba su primera corona en el circuito, pero, muy diezmada físicamente, perdió su segunda final del año tras sucumbir en el WTA 500 de Mérida en marzo.

"Estoy viviendo un momento muy emocionante. Tuve muchos partidos complicados, reñidos y largos durante la semana", dijo la flamante campeona en conferencia de prensa.

"Mi mentalidad al inicio del torneo era simplemente acostumbrarme a todas las condiciones. Fue complicado jugar con la altitud y con tanta lluvia", detalló.

Por su lado, Arango reconoció que la derrota es un "golpe muy duro", pero consideró parte de "la vida" la afección gastrointestinal, que le impidió pasar una buena noche el sábado.

"El último día ha sido un poco caótico, por la mañana no estaba segura de cómo iba a salir a la cancha, pero traté de hacer mi mayor esfuerzo. Hubo un momento en que para mí ya simplemente solo se trataba de cerrar el partido", sostuvo.

A diferencia de las rondas previas, cuando los encuentros se jugaron con clima fresco y amenaza de precipitaciones, el juego por el título comenzó bajo una temperatura de 27 grados centígrados.

Con velocidad en la pista y tiros profundos, la estadounidense fue la primera en poner en peligro el servicio de su rival.

Pero a partir del sexto juego, Arango no pudo disimular su malestar físico. Se le vio fatigada y con dificultad para respirar y acompañar las jugadas. Vigorosa, la estadounidense aprovechó para lograr el primer quiebre (4-2).

La antioqueña aprovechaba cada fin de punto para intentar recuperarse, recargándose sobre la raqueta. Aun así consiguió un triple break point, que aprovechó en la tercera oportunidad para acercarse 4-3, pero luego sufrió otro rompimiento y cedió la primera manga en 53 minutos.

A pesar del evidente problema físico, Arango no solicitó ninguna atención médica sino hasta el arranque del segundo set.

La raqueta de Medellín hizo alarde de su coraje y obligó a la californiana a levantar tres puntos de quiebre en el inicio de la segunda manga.

Jovic rompió el servicio de Arango y tomó ventaja con el 2-0. El sufrimiento de la cafetera iba en aumento, incluso vomitó a un costado de la pista, pero aun así logró el quiebre (2-1). Fue entonces cuando por fin recibió atención médica.

La colombiana recibió la anuencia del doctor que la revisó y decidió seguir. Arropada por la afición local, ganó algunos puntos con tiros certeros, pero sin poder desplegar su movilidad habitual.

Fue cuestión de tiempo para que la norteamericana se adjudicara el campeonato y se convirtiera en la quinta tenista que gana su primer título en 2025.