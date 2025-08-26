NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

"Tú debes estar": la importante invitación que hizo La Vinotinto para su partido definitivo contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

agosto 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Colombia vs. Venezuela 2023 - Foto AFP
Venezuela se medirá ante La Tricolor el 9 de septiembre en el que puede llegar a ser un encuentro histórico.

La selección de Venezuela hizo este lunes una importante invitación para el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugará contra Colombia el próximo 9 de septiembre en el segundo de dos duelos clave en la carrera por lograr la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Y es que antes de ese partido la selección venezolana deberá enfrentar primero a la campeona del mundo y número uno en el ranking FIFA, Argentina —ya clasificada a la máxima cita—, el próximo jueves 4 de septiembre.

El de La Albiceleste se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires, mientras que contra La Tricolor se hará lo propio en condición de local en otro Monumental: el de Maturín, Monagas, por lo que el llamado del equipo se realizó específicamente para ese encuentro.

La valiosa invitación de La Vinotinto, que se extendió por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales, estuvo dirigida a los aficionados para que la acompañaran en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y contar de esa manera con un apoyo fundamental en el que puede llegar a ser un momento histórico.

"15 días para estar juntos en el Monumental (de Maturín). Es nuestro último partido en casa por Eliminatorias y tú debes estar", postearon los canales oficiales de la selección en X y en Instagram junto a un video que anuncia que ya están las "entradas a la venta".

En el clip que acompaña la publicación se ve a los jugadores de La Vinotinto celebrando una victoria en el recinto futbolero venezolano con lo que parece ser un lleno total.

Esta podría ser, cabe resaltar, la primera vez en la historia que la selección de Venezuela se clasifique a un Mundial de fútbol, pues nunca ha logrado el tiquete a la prestigiosa competencia.

Actualmente el equipo Vinotinto cuenta con cupo parcial al repechaje mundialista en el que, en caso de conservarlo, debe competir en segunda instancia contra selecciones de otras confederaciones para decidir quien se queda con la clasificación.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha Batista' son en este momento séptimos en la tabla de posiciones y tienen 18 puntos, uno más que Bolivia, que enfrentará a Colombia en el primer partido de los dos de la última jornada.

El equipo de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, entre otros, hará lo posible por ratificar su ficha frente a La Verde, que a su vez buscará permanecer en competencia, esperando un súbito triunfo y arrebatarle la posición a La Vinotinto, que en los planes bolivianos no debería sumar contra Argentina.

Por otro lado, en caso de que Colombia y Venezuela ganen, ambas asegurarían su cupo tanto directo como a repechaje, respectivamente, pero si solo La Vinotinto lo logra, tendría chance de arrebatarle la clasificación ininterrumpida a La Tricolor en el último partido en Maturín.

Así las cosas, se espera un emocionante cierre de Eliminatorias Sudamericanas, pues solamente están clasificadas, además de Argentina, Ecuador y Brasil, mientras que, aparte de Colombia, Venezuela y Bolivia, Paraguay y Uruguay continúan en la pelea al tiempo que Perú guarda una muy remota esperanza y Chile, ya eliminada, buscará completar su calendario.

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

