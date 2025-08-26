"Tú debes estar": la importante invitación que hizo La Vinotinto para su partido definitivo contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Venezuela hizo este lunes una importante invitación para el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugará contra Colombia el próximo 9 de septiembre en el segundo de dos duelos clave en la carrera por lograr la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Y es que antes de ese partido la selección venezolana deberá enfrentar primero a la campeona del mundo y número uno en el ranking FIFA, Argentina —ya clasificada a la máxima cita—, el próximo jueves 4 de septiembre.

El de La Albiceleste se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires, mientras que contra La Tricolor se hará lo propio en condición de local en otro Monumental: el de Maturín, Monagas, por lo que el llamado del equipo se realizó específicamente para ese encuentro.

La valiosa invitación de La Vinotinto, que se extendió por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales, estuvo dirigida a los aficionados para que la acompañaran en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y contar de esa manera con un apoyo fundamental en el que puede llegar a ser un momento histórico.

"15 días para estar juntos en el Monumental (de Maturín). Es nuestro último partido en casa por Eliminatorias y tú debes estar", postearon los canales oficiales de la selección en X y en Instagram junto a un video que anuncia que ya están las "entradas a la venta".

En el clip que acompaña la publicación se ve a los jugadores de La Vinotinto celebrando una victoria en el recinto futbolero venezolano con lo que parece ser un lleno total.

Esta podría ser, cabe resaltar, la primera vez en la historia que la selección de Venezuela se clasifique a un Mundial de fútbol, pues nunca ha logrado el tiquete a la prestigiosa competencia.

Actualmente el equipo Vinotinto cuenta con cupo parcial al repechaje mundialista en el que, en caso de conservarlo, debe competir en segunda instancia contra selecciones de otras confederaciones para decidir quien se queda con la clasificación.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha Batista' son en este momento séptimos en la tabla de posiciones y tienen 18 puntos, uno más que Bolivia, que enfrentará a Colombia en el primer partido de los dos de la última jornada.

El equipo de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, entre otros, hará lo posible por ratificar su ficha frente a La Verde, que a su vez buscará permanecer en competencia, esperando un súbito triunfo y arrebatarle la posición a La Vinotinto, que en los planes bolivianos no debería sumar contra Argentina.

Por otro lado, en caso de que Colombia y Venezuela ganen, ambas asegurarían su cupo tanto directo como a repechaje, respectivamente, pero si solo La Vinotinto lo logra, tendría chance de arrebatarle la clasificación ininterrumpida a La Tricolor en el último partido en Maturín.

Así las cosas, se espera un emocionante cierre de Eliminatorias Sudamericanas, pues solamente están clasificadas, además de Argentina, Ecuador y Brasil, mientras que, aparte de Colombia, Venezuela y Bolivia, Paraguay y Uruguay continúan en la pelea al tiempo que Perú guarda una muy remota esperanza y Chile, ya eliminada, buscará completar su calendario.