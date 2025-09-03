Condena ejemplar a hincha de fútbol por lanzar insultos racistas durante un partido de la Liga de España; fue sentenciado a un año de cárcel

La justicia de España condenó a un hincha de fútbol a un año de cárcel y tres sin ir a estadios por lanzar insultos racistas durante un partido de la Liga de España contra el jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams.

La condena se conoció este miércoles luego de que el acusado alcanzara un acuerdo con la Fiscalía española, reconociendo los hechos ocurridos durante el encuentro entre el Espanyol y el Athletic de Bilbao, el 25 de enero de 2020 en el estadio de Cornellà-El Prat.

De acuerdo con un documento de la Fiscalía, que inicialmente pedía una pena de dos años de prisión, el sujeto, entre otros muchos, "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador" lanzó "gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista" contra el delantero de 31 años.

Como el acusado reconoció los hechos, el Ministerio Público de España aceptó rebajar la pena y las partes, incluida La Liga, llegaron a una conformidad entre el tribunal.

La sentencia final fue de un año de prisión por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y contra la integridad moral. No obstante, no el sentenciado será recluido en una prisión dado que la ley española así lo autoriza, al no tener antecedentes penales y ser la pena menor a dos años.

Por otro lado, el sujeto fue multado con una multa de alrededor de 1.000 euros y no podrá, entre otros, acceder a estadios de fútbol durante un tiempo total de tres años.

A través de una publicación en las redes sociales, La Liga reaccionó a la condena y la catalogó como "un punto de inflexión a nivel judicial.

"Fue la primera denuncia por parte de LA LIGA frente a insultos racistas y marcó un punto de inflexión a nivel judicial. Ahora la sentencia constituye un nuevo hito contra el racismo en el fútbol y la eliminación de cualquier forma de violencia dentro y fuera de los estadios", escribió el organismo en su cuenta de X.

Más allá de Iñaki Williams, el racismo en el fútbol español ha involucrado a diferentes jugadores, como el atacante brasileño Vinícius Junior, del Real Madrid, quienes padecieron conductas similares que resultaron en diferentes condenas en los tribunales.