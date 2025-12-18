Batalla campal en final del fútbol colombiano: hinchas rivales invadieron la cancha y no permitieron la celebración del equipo campeón

Un caos lo que se vivió la noche del 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en donde se jugó la final de la copa Betplay Dimayor entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

El partido terminó 1-0 a favor del equipo verdolaga, lo que le alcanzó para coronarse campeón del torneo, y una vez se escuchó el pitazo final, los ganadores empezaron a festejar hasta que ocurrió una invasión de hinchas en el terreno de juego, que obligó a los jugadores a resguardarse por su seguridad.

Los reportes indican que la trifulca inició en el costado norte del estadio donde se ubica la barra del Independiente Medellín conocida como Rexixtenxia Norte, los desadaptados superaron los controles de seguridad, se metieron a la cancha y empezaron a enfrentarse con la policía.

Acto seguido, la barra popular de Atlético Nacional también ingresó a la cancha y comenzaron los enfrentamientos; videos de lo ocurrido muestran cómo se golpearon con palos, sillas, se lanzaron las vallas y hasta hubo gente con armas cortopunzantes en la pelea.

El secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, entregó un primer balance preliminar de lo ocurrido y señaló que hubo más de 50 personas lesionadas y una de ellas debió ser trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades se apoyarán en los videos de las cámaras de seguridad del estadio para identificar a quienes iniciaron la batalla campal que evitó la premiación de Atlético Nacional como campeón de la Copa Betplay, torneo que ha ganado ocho veces, tres de manera consecutiva.

"Estamos en pleno proceso de identificación de los responsables. Contamos con cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, con registros audiovisuales y con material probatorio que ya está siendo analizado y que será presentado ante la Fiscalía General de la Nación", aseguró Villa.

