NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reveló la absurda cantidad de carros que tiene y su marca favorita: "Los colecciono como cuadros"

noviembre 7, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo abandonando un entrenamiento en su carro en 2020 - Foto AFP
Cristiano Ronaldo abandonando un entrenamiento en su carro en 2020 - Foto AFP
El futbolista portugués volvió a dar de qué hablar tras referirse a uno de sus hobbies relacionado con la conservación de sus vehículos.

La superestrella global Cristiano Ronaldo reveló en su ya célebre entrevista con Piers Morgan, entre varias cosas, la cantidad de carros que posee e indicó cuál es su marca favorita, aunque aseguró que no suele conducirlos.

El reconocido jugador de fútbol indicó que se encargaba de revisar que estuvieran "limpios" y en "buen estado", por lo que más allá de poner a prueba el potencial de las costosas máquinas, prefiere "coleccionarlos como cuadros", según le dijo a Morgan.

o

'Piers Morgan Uncensored', cabe resaltar, es el nombre del programa de entrevistas de ese periodista y escritor estadounidense que, en su más reciente entrevista con Ronaldo, dividió en dos fragmentos la charla y estrenó la última parte este jueves.

Además de hablar allí sobre varios elementos de su vida deportiva, el máximo goleador en la historia del fútbol se sinceró en esta oportunidad sobre otros temas de los cuales no suele hablar a menudo en la mayoría de las entrevistas que ofrece.

Ronaldo habló de política, su vida cotidiana, sus consideraciones sobre la actualidad deportiva y su momento futbolístico, pero los aficionados se sorprendieron, entre tanto, cuando se refirió a la cantidad de carros que tiene en su posesión, así como la casa automovilística que genera en él una mayor atracción.

o

Cristiano Ronaldo dijo tener 41 carros en su poder y aclaró que su marca favorita es el fabricante francés de superdeportivos de lujo Bugatti, pero indicó que no solía conducirlos sino más bien recopilarlos como pinturas y asegurarse de que mecánicamente estuvieran funcionando.

Si bien la noticia sobre la ostentosa vida del deportista sorprendió a algunos de sus seguidores, para otros hizo parte de una serie de detalles de lujo que ya se habían adelantado en la serie documental de su pareja, la modelo, empresaria y creadora de contenido hispano-argentina Georgina Rodríguez.

Recién convertido en el primer multimillonario del fútbol, 'El Bicho' volvió a encabezar recientemente la lista de futbolistas más ricos de la revista de negocios estadounidense Forbes para la temporada 2025/26.

De acuerdo con Forbes, la leyenda del Real Madrid y actual capitán del Al-Nassr tiene ingresos aproximados de 280 millones de dólares, que multiplican la cifra del que para varios es su rival futbolístico, Lionel Messi, ubicado en el segundo lugar con unos 130 millones de dólares.

o

El aclamado atleta de 40 años ocupó por sexta vez en diez años el trono de ese prestigioso listado y se perfila como uno de los 100 hombres más influyentes de la revista Time, según expertos, donde no es incluido desde 2014.

