Reconocida plataforma filtra aparente camiseta con la que Colombia jugaría el Mundial de clasificarse este jueves en partido por las Eliminatorias

Footy Headlines, plataforma mundialmente reconocida por ofrecer las últimas noticias, filtraciones y lanzamientos sobre equipamiento futbolero, aseguró tener acceso a la camiseta que vestirá la selección Colombia como parte de su próximo uniforme.

El medio compartió imágenes del que sería el diseño de la nueva franela de La Tricolor, cuyos patrones se basaron, según se aprecia en las fotos aparentemente filtradas, y según confirmó Footy Headlines, en un homenaje a una figura literaria de suma importancia a nivel mundial.

La foto filtrada muestra de fondo y plasmadas en la camiseta a las mariposas amarillas del realismo mágico del célebre escritor, guionista y periodista colombiano Gabriel García Márquez fallecido en 2014, que representan "la esperanza, el cambio y el amor", según lo resaltó la plataforma.

La prenda habría sido diseñada por la multinacional alemana Adidas, pues el gigante deportivo tiene contrato con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hasta el 2030 y su logo y esencia permanecería en el uniforme cafetero.

Al igual que la camiseta actual, el color del emblema de la marca seguiría siendo azul, pero en las tres líneas de la manga sí habría un cambio de tono y diseño.

A diferencia de las líneas delgadas naranjas que tiene la vigente camiseta, estas constarían de un diseño más grueso y con un tono rojo, color que se ha utilizado en esa misma área para otros diseños como el del 2020.

El cuello del jersey de Colombia también tendría otro cambio. El diseño que han utilizado desde marzo de 2024 tiene en esa zona un corte redondo y con dos líneas naranjas a sus lados, mientras que la nueva, en contraste, sería en cuello tipo V y con una franja azul rondándolo.

De asegurar su clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 la próxima y última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, sería esta 'la piel' que portarán los jugadores colombianos para representar al país en Estados Unidos, México y Canadá.

"La camiseta de fútbol local Adidas Colombia 2026 presenta una base amarilla vibrante con detalles en azul y rojo que reflejan la bandera colombiana", describe Footy Headlines, que también ha revelado el diseño de otras selecciones como la de Países Bajos y Nigeria.

Los colombianos, cabe recordar, son actualmente sextos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 22 puntos, 4 más que la séptima Venezuela y 2 menos que Paraguay y Uruguay, quinta y cuarta, respectivamente.

Una victoria contra Bolivia en el primer partido que se jugará el jueves clasificaría directamente a Colombia al Mundial, pues así 'La Vinotinto' lograse los tres puntos contra Argentina en la primera jornada, llegaría a 21 unidades, por lo que en el clásico de la frontera los de Fernando 'Bocha' Batista ya no podrían alcanzar a los cafeteros.

De llegar a empatar el primero de los dos últimos juegos ante 'La Verde', 'La Tricolor' también lograría la clasificación directa siempre y cuando 'La Vinotinto' no gane en Buenos Aires, pues en caso de que eso pase todo se definiría en territorio venezolano.