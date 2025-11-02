El bailecito de Cristiano Ronaldo para celebrar su doblete que llevó a la victoria al Al Nassr y lo acerca al récord de los mil goles

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El Al Nassr ha comenzado con pie derecho la liga saudí y lleva un torneo redondo en las primeras siete fechas, pues va invicto, con puntaje perfecto y es el líder solitario del campeonato.

Este buen momento también es en parte por el desempeño de su capitán y máxima estrella, el portugués Cristiano Ronaldo, quien con sus goles no solo ayuda al equipo a mantenerse en la cima, sino que él se acerca a romper un nuevo récord.

VEA TAMBIÉN Pillaron a Cristiano Ronaldo “automotivándose” antes de cobrar un tiro libre con el Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita o

El ‘Bicho’ anotó doblete en la reciente victoria del Al Nassr 2-1 ante el Al Fayha. El primero lo finalizó tras una gran jugada colectiva al minuto 37 y el segundo fue de penalti.

En uno de los tantos, el comandante fue a celebrar a una esquina de la cancha y le llegaron sus compañeros para improvisar un divertido baile que se ha hecho viral en redes sociales.

Y es que como no bailar para festejar si con estas dos anotaciones, Cristiano Ronaldo logra su anotación 952 y cada vez más se acerca al récord de los mil goles al que solo ha llegado Pelé.

Así fue el baile de celebración de Cristiano Ronaldo: