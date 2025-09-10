El contraste que encendió las redes: video revela la diferencia abismal entre la preparación de Alcaraz y Sinner para la final del US Open

En redes se hizo viral un video que muestra el contraste entre la presunta preparación de los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner previo a la final del US Open, torneo oficial de Grand Slam del que el español se proclamó campeón el domingo.

El clip en cuestión muestra en simultáneo lo que los deportistas están haciendo supuestamente antes del partido decisivo: "hay una gran diferencia en el calentamiento entre Sinner y Alcaraz antes de la final del US Open", dice un texto dentro del video.

Sinner, según se ve en las imágenes, habría estado bromeando con uno de los integrantes de su equipo persiguiéndolo en la zona de entrenamiento con un balón que luego intenta lanzarle para golpearlo, pero al final erra y termina pateándolo a otra parte, situación de la que ambos se ríen.

Alcaraz, por su parte, se aprecia concentrado realizando algunos trabajos de estabilidad junto a sus entrenadores con dinámicas que pretendían favorecerle durante la final en Nueva York, en la que se proclamó campeón del torneo.

Algunos usuarios criticaron al italiano por haber estado "jugando", previo a un momento decisivo, aunque otros defendieron el hecho de que, a su manera, buscara distraerse del nerviosismo que podría generarle la situación.

Asimismo, hubo quienes aplaudieron la disciplina de Alcaraz antes de la final, pero otros afirmaron que puede que no haya sido ese precisamente un factor decisivo para llevarlo a la victoria.

Lo cierto es que el español puso fin el domingo al reinado de Sinner para conquistar nuevamente el título del Abierto de Estados Unidos y afianzar su dominio sobre la rivalidad que ha definido una era entre los abanderados del tenis masculino.

En un eco perfecto del triunfo que lo impulsó a convertirse en el número uno del mundo en 2022, la victoria de Alcaraz por 6-2 3-6 6-1 6-4 lo llevó de regreso a la cima del ranking, desplazando a Sinner y aumentando su colección de trofeos de Grand Slam a seis.

A sus 22 años, Alcaraz se convirtió en el segundo jugador más joven en ganar seis torneos Major en la era profesional que comenzó en 1968, después del sueco Bjorn Borg —quien lo hizo en 1974 a los 18 años—, y también rompió la asombrosa racha de 27 victorias consecutivas de Sinner en torneos Major en cancha dura, lo que afectó la brillante temporada del italiano.

"Quiero empezar con Jannik, es increíble lo que estás haciendo durante toda la temporada, gran nivel en cada torneo que juegas... Te veo más que a mi familia", dijo Alcaraz tras llevarse su récord de victorias y derrotas con Sinner a 10-5.

Sinner, abatido, se quedó contemplando otra derrota en la final de Grand Slam ante Alcaraz esta temporada después de quedarse corto en su épico juego del Abierto de Francia en junio, aunque venció al español para llevarse su corona de Wimbledon el mes siguiente.

"Hemos jugado muchos escenarios y partidos importantes esta temporada", sostuvo Sinner, quien comenzó la temporada de Grand Slam ganando el título del Abierto de Australia en enero antes de cumplir una breve suspensión por dopaje, de la que se recompuso rápidamente.