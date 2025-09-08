Las sentidas palabras de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner tras vencerlo en la final del US Open y arrebatarle la primera posición del ranking ATP

El tenista español Carlos Alcaraz le dedicó unas sentidas palabras a su colega Jannik Sinner tras vencerlo en su tercera final de Grand Slam consecutiva y arrebatarle la primera posición del ranking ATP.

Alcaraz ganó 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y alzó su segundo título del US Open y su sexto de Grand Slam a los 22 años. Luego del partido, el español se refirió a la reciente rivalidad que cada vez se evidencia más entre ambos deportistas.

"Te veo más que a mi familia, es como... Jesús… es genial compartir contigo la pista, compartir los vestuarios, compartir todo contigo", expresó Alcaraz para todos los asistentes y para su gran rival en el campo de juego.

El nuevo campeón del certamen agregó que era "grandioso" ver a Sinner "mejorar cada día y trabajar muy duro" junto a su equipo y las "grandiosas personas" que están a su alrededor.

"Solo tengo felicitaciones por todo lo que estás haciendo y el gran desempeño que has tenido durante toda la semana", dijo Alcaraz.

Ambos atletas mostraron su gran rendimiento frente a unos 23.000 asistentes en el escenario de tenis más grande del mundo que incluyó la presencia de personalidades de otros deportes como el entrenador de fútbol Pep Guardiola y el piloto Sergio Pérez; de la música como Bruce Springsteen, o del cine como Ben Stiller. Así como la aparición del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump fue el primero en su cargo en visitar el torneo de Nueva York desde Bill Clinton en el 2000 y su presencia provocó un retraso de más de media hora en el inicio de la final.

Tras largas esperas por los controles de seguridad, los asistentes disfrutaron de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, las jóvenes estrellas que han acaparado todos los trofeos de Grand Slam en 2024 y 2025.

Además del emotivo mensaje, Alcaraz compartió un cálido abrazo con Sinner en la red antes de imitar un swing de golfista, su icónica celebración, esta vez hacia donde se encontraba el mandatario republicano, quien se ha mostrado abiertamente aficionado al golf.

"Creo que jugué perfecto", manifestó después Alcaraz en la sala de prensa. "Si quería ganar el US Open y a Jannik, tenía que jugar perfecto".

Vencedor en Roland Garros en junio, pero derrotado en julio en Wimbledon, Alcaraz se tomó el domingo revancha con un triunfo que amplía su distancia en la carrera con Sinner, quien tiene cuatro títulos de Grand Slam en su palmarés.

"Hoy él jugó mejor que yo", reconoció Sinner, por su parte, y añadió que Alcaraz es "simplemente es un jugador diferente" que "no tiene debilidades" en sus presentaciones.

"Yo hoy fui muy predecible. Él hizo muchas cosas, cambió el juego, ese es su estilo. Ahora dependerá de mí si quiero hacer cambios o no", afirmó el transalpino que, a los 24 años, fue esta temporada el tenista más joven en llegar a las cuatro finales grandes.

Sinner, que estaba invicto en sus últimos 27 partidos en Grand Slams de pista rápida, falló en su intento de ser el primero en revalidar el trofeo desde los cinco ganados por Roger Federer entre 2004 y 2008.

Como en la final de 2022, Alcaraz se llevó el doble botín del trofeo del US Open y el número uno mundial, que no ostentaba desde septiembre de 2023.

"¡Enhorabuena Carlos Alcaraz!", le felicitó su ídolo Rafael Nadal en la red social X. "Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada".

El reciente triunfo, entretanto, ratifica a Alcaraz como el claro dominador de la rivalidad de una nueva era, con siete victorias en los últimos ocho encuentros.