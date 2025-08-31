Entre las críticas y los aplausos: nuevo gol de Luis Díaz por el que fue el MVP del partido en el que también falló una anotación insólita sin arquero

El futbolista colombiano Luis Díaz confirmó su rápida adaptación a su nuevo equipo, el Bayern Múnich, con un nuevo gol cuando enfrentaron como visitantes por la segunda jornada de la Bundesliga al Augsburgo.

El encuentro terminó en victoria para el equipo bávaro 3 a 2 con un trámite mucho más complejo que el anterior, cuando golearon en la primera jornada 6 a 0 al RB Leipzig, pero en esta ocasión y pese a algunas imprecisiones, 'Lucho' fue elegido el jugador más valioso, o más importante del partido (MVP por sus siglas en inglés).

El exjugador del Liverpool logró el segundo gol para el equipo muniqués durante la reposición de la primera parte con un balón que le pasó desde un costado del área el lateral austriaco Konrad Laimer.

Parecía que el balón le quedaba para el perfil derecho natural de Díaz por lo que estaba inclinando su cuerpo para rematar de esa manera, sin embargo, cuando vio que la pelota estaba más cerca de lo que inicialmente contempló, decidió utilizar su pie izquierdo, con el que envió el balón al fondo de la red.

El gol de Díaz fue el segundo del partido, pues el marcador ya había sido abierto por Serge Gnabry con un remate de cabeza tras un centro de Harry Kane al minuto 28, por lo que antes del descanso el colombiano le dio la tranquilidad a su club.

Esa anotación repuso al cafetero de varias críticas que recibió tras errar dos anotaciones claras en la primera mitad, con una que llamó más la atención que la otra al haber fallado con el arco totalmente solo y en una posición en la que todos se preparaban para cantar el gol apenas a los 22 segundos de partido.

Y es que tan pronto como el juego inició el Bayern lanzó una jugada de ataque en la que Michael Olise desbordó por el sector derecho del campo —mismo del que Laimer luego asistiría a Díaz— y se la pasó al colombiano cuando el arquero ya estaba totalmente vencido, pero este, al momento de definir, impactó el balón con la parte externa del botín, en lo que pareció más un rechazo que un remate.

Esa acción no le impidió al atacante de la selección Colombia lograr ser elegido la figura de un partido que, en términos generales, dejó varias dudas entre los hinchas de los 'Rojos'.

A pesar de que en el segundo tiempo Olise logró rápidamente, al 48', ampliar el marcador a 3 goles de diferencia, el equipo local en lugar de irse abajo anímicamente por lo que parecía una inminente goleada, incluso con las dudas, arremetió mostrándose muy cómodo en su estadio.

El cuadro de la ciudad de Augsburgo —tercera más poblada de Alemania luego de Múnich y Núremberg— redujo la renta gracias al volante croata Kristjian Jakic, cinco minutos después del tanto de Olise, y el equipo se metería en el partido con un gol de Mert Kömür cuando faltaban 15' para el final, que no sería suficiente.

Las impresiones ofensivas, que no llegaron solo por parte de 'Lucho', no fueron las únicas que no dejaron tranquilos a los del Bayern, pues en la defensa hubo también varias dudas sobre la ubicación de sus integrantes, un sector en el que el equipo debe mejorar si no quiere llegar a padecer los desafiantes enfrentamientos de la UEFA Champions League.

Díaz, entretanto, registra tres goles y dos asistencias en tres partidos jugados con su nuevo equipo, lo que constituye un impecable y prometedor inicio de temporada que su entrenador, Vincent Kompany, lejos de hacer énfasis en los desaciertos, aplaudió en una entrevista después de ese último duelo.

VEA TAMBIÉN Luis Díaz reveló cuál de sus excompañeros en el Liverpool lo aconsejó antes de su llegada al Bayern Múnich o

"Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le generan. Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo. Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar 4 o 5 en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, es una amenaza, y estamos contentos con su energía", dijo el entrenador belga.