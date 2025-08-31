NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Domingo, 31 de agosto de 2025
Luis Díaz

Entre las críticas y los aplausos: nuevo gol de Luis Díaz por el que fue el MVP del partido en el que también falló una anotación insólita sin arquero

agosto 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Luis Díaz con el Bayern Múnich vs. Augsburgo - Foto AFP
Luis Díaz con el Bayern Múnich vs. Augsburgo - Foto AFP
'Lucho' registra tres goles y dos asistencias en tres partidos jugados con su nuevo equipo, lo que constituye un impecable y prometedor inicio de temporada aplaudido por su entrenador Vincent Kompany.

El futbolista colombiano Luis Díaz confirmó su rápida adaptación a su nuevo equipo, el Bayern Múnich, con un nuevo gol cuando enfrentaron como visitantes por la segunda jornada de la Bundesliga al Augsburgo.

El encuentro terminó en victoria para el equipo bávaro 3 a 2 con un trámite mucho más complejo que el anterior, cuando golearon en la primera jornada 6 a 0 al RB Leipzig, pero en esta ocasión y pese a algunas imprecisiones, 'Lucho' fue elegido el jugador más valioso, o más importante del partido (MVP por sus siglas en inglés).

o

El exjugador del Liverpool logró el segundo gol para el equipo muniqués durante la reposición de la primera parte con un balón que le pasó desde un costado del área el lateral austriaco Konrad Laimer.

Parecía que el balón le quedaba para el perfil derecho natural de Díaz por lo que estaba inclinando su cuerpo para rematar de esa manera, sin embargo, cuando vio que la pelota estaba más cerca de lo que inicialmente contempló, decidió utilizar su pie izquierdo, con el que envió el balón al fondo de la red.

El gol de Díaz fue el segundo del partido, pues el marcador ya había sido abierto por Serge Gnabry con un remate de cabeza tras un centro de Harry Kane al minuto 28, por lo que antes del descanso el colombiano le dio la tranquilidad a su club.

Esa anotación repuso al cafetero de varias críticas que recibió tras errar dos anotaciones claras en la primera mitad, con una que llamó más la atención que la otra al haber fallado con el arco totalmente solo y en una posición en la que todos se preparaban para cantar el gol apenas a los 22 segundos de partido.

Y es que tan pronto como el juego inició el Bayern lanzó una jugada de ataque en la que Michael Olise desbordó por el sector derecho del campo —mismo del que Laimer luego asistiría a Díaz— y se la pasó al colombiano cuando el arquero ya estaba totalmente vencido, pero este, al momento de definir, impactó el balón con la parte externa del botín, en lo que pareció más un rechazo que un remate.

Esa acción no le impidió al atacante de la selección Colombia lograr ser elegido la figura de un partido que, en términos generales, dejó varias dudas entre los hinchas de los 'Rojos'.

A pesar de que en el segundo tiempo Olise logró rápidamente, al 48', ampliar el marcador a 3 goles de diferencia, el equipo local en lugar de irse abajo anímicamente por lo que parecía una inminente goleada, incluso con las dudas, arremetió mostrándose muy cómodo en su estadio.

El cuadro de la ciudad de Augsburgo —tercera más poblada de Alemania luego de Múnich y Núremberg— redujo la renta gracias al volante croata Kristjian Jakic, cinco minutos después del tanto de Olise, y el equipo se metería en el partido con un gol de Mert Kömür cuando faltaban 15' para el final, que no sería suficiente.

Las impresiones ofensivas, que no llegaron solo por parte de 'Lucho', no fueron las únicas que no dejaron tranquilos a los del Bayern, pues en la defensa hubo también varias dudas sobre la ubicación de sus integrantes, un sector en el que el equipo debe mejorar si no quiere llegar a padecer los desafiantes enfrentamientos de la UEFA Champions League.

Díaz, entretanto, registra tres goles y dos asistencias en tres partidos jugados con su nuevo equipo, lo que constituye un impecable y prometedor inicio de temporada que su entrenador, Vincent Kompany, lejos de hacer énfasis en los desaciertos, aplaudió en una entrevista después de ese último duelo.

o

"Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le generan. Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo. Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar 4 o 5 en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, es una amenaza, y estamos contentos con su energía", dijo el entrenador belga.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Bundesliga

Selección Colombia

Futbolistas

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Deportes

Ver más
Juego de la selección Colombia ante Perú por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

"Detesto el 'sí se puede'": presidente de la Dimayor no ocultó su disgusto por cántico frecuente en los juegos de Eliminatorias de la selección Colombia

John Cena y Cody Rhodes - AFP
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

Fernando Batista - Foto EFE
Fernando Batista

El 'Bocha' Batista presenció partido de fútbol en el que jugó un venezolano que sería transferido a un grande de Europa y que tendría papel clave en las Eliminatorias

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cohete de SpaceX con cápsula que transporta misión Crew-11 - Foto AFP
SpaceX

Se lanzó a la EEI misión en cohete de SpaceX que había sido suspendida por mal tiempo: tiene meta concreta que vincula a la Luna

Capitolio de Texas/ Donald Trump - Fotos AFP
Cámara de Representantes de Estados Unidos

Republicanos de Texas aprueban polémico rediseño de distritos con respaldo de Trump que los beneficiaría para las elecciones intermedias

Shakira - EFE
Shakira

En su regreso a Latinoamérica, Shakira sorprendió al volver a interpretar un éxito que no cantaba desde hace 18 años

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Vladimir Padrino López/ Buque estadounidense - Fotos de referencia EFE
Padrino López

"Le digo Estados Unidos que no se atreva a poner una mano en Venezuela": el desafiante mensaje del ministro de Defensa de Maduro sobre el despliegue militar en el mar Caribe

Abogados de Kilmar Ábrego García | Foto: AFP
Administración Trump

Abogados de Kilmar Ábrego afirman que la administración Trump estaría amenazando con enviarlo a Uganda si no se declara culpable

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano