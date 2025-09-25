Portero de la selección Colombia es blanco de duras críticas luego de que le anotaran gol de más de mitad de cancha: "Un arquero normalito"

Portero de la selección Colombia fue protagonista con su equipo en la liga mexicana y no precisamente por su buena actuación, sino todo lo contrario.

Al guardameta le marcaron un gol de más de mitad de cancha en un momento en el que la jugada no representaba ningún riesgo ni para él ni su equipo.

Se trata de Kevin Mier, el guardameta de la selección Colombia que fue titular en los últimos dos encuentros de las Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

Con su equipo Cruz Azul de México, el portero vio vencer su portería de una manera insólita. Cuando transcurrían 34 minutos y el encuentro estaba 1 a 1 ante Querétaro, Mier fue sorprendido con un disparo de más de mitad de cancha que no alcanzó a atajar.

Mier se encontraba incluso muy salido de su propia área y, aunque intentó volver a su lugar bajo los tres palos, no pudo contener el golazo del equipo rival.

Con ese tanto, Querétaro se fue arriba en el marcador por 2 a 1. Finalmente, el encuentro por la jornada 10 de La Liga MX terminó empatado a dos goles.

Como era de esperarse, al guardameta de la selección Colombia le llovieron duras críticas por parte de los aficionados que han cuestionado su presencia en la Tricolor.

“Un arquero normalito”; “A punta de presión mediática y con el cuento de la juventud, la prensa deportiva metió a Mier en la selección Colombia”; “Ya esto me parece indefendible, no puede jugar con Colombia en el mundial”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que el portero colombiano también atajó como titular en las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Argentina.