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Europa League

¿Es esta la amarilla más insólita del fútbol?: sucedió en partido de Europa League en un tiro de esquina

marzo 20, 2026
Por: Nucho Martínez
Tarjeta amarilla, fútbol - Foto de referencia: Pexels
Tarjeta amarilla, fútbol - Foto de referencia: Pexels
Diversos medios deportivos calificaron la amarilla como una de las más insólitas e hicieron hincapié en la necesidad de observar la repetición de la jugada.

El pasado jueves 19 de marzo el futbolista argentino Chimy Ávila recibió una tarjeta amarilla insólita en el minuto 90+4' del partido de vuelta de octavos de la Europa League entre el Real Betis y el Panathinaikos.

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El motivo: el jugador cobró un tiro de esquina de manera peculiar en los momentos finales del encuentro que terminó 4-0.

Puntualmente, Ávila efectuó un córner con cierto engaño; aunque estaba perfilado para chutar el balón con su pierna derecha, rápidamente, el atacante sudamericano tomó carrera para “despistar” y terminó pateando con la izquierda.

Inmediatamente, el juez central corrió hacia Ávila y le sacó la cartulina amarilla. Aunque no se precisa en el acta arbitral, se cree el colegiado tomó esa decisión por interpretar la jugada como “pérdida de tiempo”.

Diversos medios deportivos calificaron la amarilla como una de las más insólitas, haciendo hincapié en la necesidad de observar la repetición de la jugada.

El partido se disputó en el estadio de La Cartuja y marcó el pase del Betis de Manuel Pellegrini a la siguiente ronda de la competición europea.

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Con este resultado, el equipo de Pellegrini remontó el 1-0 en contra de la ida y se clasificó a los cuartos de final de la UEFA Europa League con un global de 4-1.

Tras su histórica clasificación, ya que es la primera vez que el club alcanza esta instancia en el formato actual de la competición, el Betis se enfrentará al S.C. Braga de Portugal.

La tarjeta amarilla en el fútbol es una amonestación oficial del árbitro que advierte a un jugador, suplente o miembro del cuerpo técnico por conducta antideportiva, faltas imprudentes, protestas o retrasar el juego.

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Actúa como un aviso serio, permitiendo al jugador continuar, pero la acumulación de dos amarillas en un mismo partido resulta en tarjeta roja y expulsión.

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