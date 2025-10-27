NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Árbitros

Escándalo en el fútbol: 152 árbitros estarían bajo investigación por polémico caso de apuestas deportivas en varias ligas

octubre 27, 2025
Por: Diana Pérez
Árbitro de fútbol - Foto de referencia: EFE
Árbitro de fútbol - Foto de referencia: EFE
Según la investigación que se está llevando a cabo, uno de los árbitros involucrados habría apostado en 18.227 ocasiones.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Un gran escándalo sacude al fútbol en Turquía en donde un centenar de árbitros están bajo investigación por un caso de apuestas.

Este lunes, el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, reveló que 371 de los 571 árbitros que están activos en las diferentes ligas del país tiene cuentas en sitios de apuestas.

Además, informó que 152 de ellos estarían involucrados, de manera activa, en el mundo de las apuestas.

Haciosmanoglu explicó que esos 152 árbitros habrían realizado alrededor de 10.000 apuestas y los involucrados serían siete árbitros de primer nivel, 15 asistentes de primer nivel, 36 árbitros de categoría inferior y 94 asistentes.

El presidente del TFF detalló: “Estamos decididos a limpiar el fútbol de todo rastro de corrupción. No haremos ninguna excepción”.

o

Además, precisó que agregarán las "sanciones necesarias" se aplicaránb lunes.

Según la investigación que se esta llevando a cabo, uno de los árbitros involucrados habría apostado en 18.227 ocasiones.

Frente a las acusaciones de parcialidad a las que se enfrentan a menudo los árbitros turcos, la TFF delegó en la primavera boreal de 2024 el VAR de varios encuentros de la Super Liga turca a árbitros extranjeros.

En febrero, un árbitro extranjero dirigió el intenso derbi de Estambul entre Galatasaray y su enemigo Fenerbahce, que desde hace años acusa a los árbitros de favorecer a su rival.

La TFF también informó sobre esto tanto a la FIFA como a la UEFA, las dos entidades que ya se encuentran investigando si los árbitros involucrados participaron en competencias internacionales.

Temas relacionados:

Árbitros

Fútbol europeo

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Deportes

Ver más
El delantero Radamel Falcao García en final del Mundial Femenino que se cumplió en Colombia en 2024. (EFE)
Radamel Falcao García

¿Falcao García participará en MasterChef Celebrity? Esto respondió el goleador colombiano

El automovilista neerlandés Max Verstappen. (AFP)
Fórmula 1

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos y descontó puntos valiosos en la lucha por el título

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Ranking

Un colombiano aparece en la lista de los mejores jugadores del siglo XXI, según prestigiosa revista deportiva

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Régimen de Maduro

Régimen alardea la inauguración de una peluquería en Miraflores y los venezolanos reaccionan indignados

Fotografías que muestra el trabajo de animación fotograma por fotograma de la película 'Soy Frankelda' en Ciudad de México-Foto: EFE
Soy Frankelda

Esta es la película de fantasmas hecha en stop motion que se está robando la atención del público en su estreno en México

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Saturno y sus lunas | Foto Canva
Saturno

El cielo tendrá un espectáculo único: así podrá ver desde Venezuela y Colombia los anillos de Saturno junto a la Luna

Laidy Gómez - Bernal
Oposicion venezolana

Así fue la audiencia donde una exgobernadora opositora del Táchira pidió perdón a Freddy Bernal tras un juicio de cuatro años

Helicóptero - Foto de referencia: Canva
Accidente aéreo

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe reaccionó a fallo que lo absolvió de delitos por los que había sido condenado en primera instancia y envió mensaje a Diego Cadena

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda