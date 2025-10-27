Escándalo en el fútbol: 152 árbitros estarían bajo investigación por polémico caso de apuestas deportivas en varias ligas

Un gran escándalo sacude al fútbol en Turquía en donde un centenar de árbitros están bajo investigación por un caso de apuestas.

Este lunes, el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, reveló que 371 de los 571 árbitros que están activos en las diferentes ligas del país tiene cuentas en sitios de apuestas.

Además, informó que 152 de ellos estarían involucrados, de manera activa, en el mundo de las apuestas.

Haciosmanoglu explicó que esos 152 árbitros habrían realizado alrededor de 10.000 apuestas y los involucrados serían siete árbitros de primer nivel, 15 asistentes de primer nivel, 36 árbitros de categoría inferior y 94 asistentes.

El presidente del TFF detalló: “Estamos decididos a limpiar el fútbol de todo rastro de corrupción. No haremos ninguna excepción”.

Además, precisó que agregarán las "sanciones necesarias" se aplicaránb lunes.

Según la investigación que se esta llevando a cabo, uno de los árbitros involucrados habría apostado en 18.227 ocasiones.

Frente a las acusaciones de parcialidad a las que se enfrentan a menudo los árbitros turcos, la TFF delegó en la primavera boreal de 2024 el VAR de varios encuentros de la Super Liga turca a árbitros extranjeros.

En febrero, un árbitro extranjero dirigió el intenso derbi de Estambul entre Galatasaray y su enemigo Fenerbahce, que desde hace años acusa a los árbitros de favorecer a su rival.

La TFF también informó sobre esto tanto a la FIFA como a la UEFA, las dos entidades que ya se encuentran investigando si los árbitros involucrados participaron en competencias internacionales.