NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Lionel Messi

"Espero que no se moleste": jugador sudamericano que está siendo comparado con Messi por su desempeño

septiembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Lionel Messi/ Jugador sudamericano - Fotos EFE
Lionel Messi/ Jugador sudamericano - Fotos EFE
Escuchar su nombre junto al de Lionel Messi genera en el joven futbolista una sonrisa cada vez que es cuestionado al respecto.

Un jugador sudamericano que está siendo comparado con Lionel Messi por su reciente desempeño, aseguró que espera que el jugador del Inter de Miami "no se moleste" ante la equiparación.

Se trata de José Manuel López, una de las figuras del momento en el fútbol brasileño. Y es que una broma que empezó en el vestuario del Palmeiras tras su convocatoria a la selección de Argentina se volvió tendencia en redes sociales: "se fue el 'Flaco' y regresó Messi".

o

Llamado por primera vez por el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, el delantero de 24 años está siendo decisivo en el Verdão.

El miércoles, López anotó dos goles, el segundo de ellos de alta factura, en la victoria 3 a 1 ante River Plate en Sao Paulo que valió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Escuchar su nombre junto al de Lionel Messi genera en el jugador una sonrisa cada vez que es cuestionado al respecto.

"Que te comparen con el mejor jugador de la historia... sé que es una broma, espero que no le moleste (a Messi)", declaró luego del partido en la zona mixta del estadio Allianz Parque.

o

López aseguró, ya con un tono más serio, estar disfrutando su buen rendimiento, pero sin perder la cabeza por ello. "Es un momento muy importante en mi carrera. No pienso tanto en eso, solo lo estoy viviendo y disfrutando", comentó el atacante, que llegó al club paulista hace tres años, procedente del Lanús.

El argentino revelación encabeza la lista de los goleadores de la Libertadores junto a su paisano Adrián 'Maravilla' Martínez, del Racing de Avellaneda, con siete dianas cada uno, y suma seis tantos —cuatro desde agosto— en esta temporada del Brasileirão para ayudar al Palmeiras en la caza del líder Flamengo.

Ha sido clave la letal sociedad palmeirense que forma con Vitor Roque, fichado en enero desde el Barcelona por 25,5 millones de euros, en la transferencia más cara de la historia del fútbol sudamericano.

López retrasó unos metros su posición en la cancha para dejar el área a Vitor Roque y la apuesta del técnico portugués Abel Ferreira por la dupla resultó ganadora.

"Fue un cambio que nos vino bien a los dos. Veníamos compitiendo por el puesto (de 9) y jugar juntos nos potenció a ambos", analizó López, que agregó que “Vitor es un jugador extremadamente completo y se hace mucho más fácil jugar al lado de un futbolista así".

El reciente llamado de Scaloni con la campeona mundial Argentina, cabeza del clasificatorio sudamericano y garantizada con anterioridad en la próxima Copa del Mundo, le ha dado mayor confianza, según manifestó.

o

"Impulsó mi juego, impulsó mi confianza y estoy feliz. Ojalá tenga más oportunidades en la selección. Voy a trabajar para eso", afirmó, cuando ya faltan cerca de 8 meses para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Fútbol Sudamericano

Palmeiras

Selección Argentina

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del PSG | Foto: EFE
París Saint-Germain

Controversia en Francia: reprogramación de un partido del PSG contra el Marsella le impedirá al club asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Ricardo Gareca, entrenador argentino, y La Vinotinto en Eliminatorias - Fotos: EFE
La Vinotinto

Ricardo Gareca no se guardó nada y habló de la posibilidad de dirigir La Vinotinto en medio de los rumores

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista

'Bocha' Batista rompió el silencio tras dura eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026: "Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios - Foto AFP
Colombia

Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios

Shakira - Foto EFE
México

El emotivo homenaje de Shakira a su padre durante concierto en Guadalajara: "Me lo ha enseñado todo"

Evento de empleo de ICE en Texas | Foto: AFP
ICE

Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Autoridades del departamento del Valle del Cauca, incluido el alcalde de Cali, Alejandro Éder - AFP
Colombia

Alcalde de Cali explicó los tres factores que, a su juicio, han contribuido al deterioro de la seguridad en Colombia

Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

Nicolás Maduro - EFE
Rick Scott

Senador estadounidense Rick Scott pide que la recompensa por Maduro aumente a 100 millones de dólares "lo antes posible"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda