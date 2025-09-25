"Espero que no se moleste": jugador sudamericano que está siendo comparado con Messi por su desempeño

Un jugador sudamericano que está siendo comparado con Lionel Messi por su reciente desempeño, aseguró que espera que el jugador del Inter de Miami "no se moleste" ante la equiparación.

Se trata de José Manuel López, una de las figuras del momento en el fútbol brasileño. Y es que una broma que empezó en el vestuario del Palmeiras tras su convocatoria a la selección de Argentina se volvió tendencia en redes sociales: "se fue el 'Flaco' y regresó Messi".

Llamado por primera vez por el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, el delantero de 24 años está siendo decisivo en el Verdão.

El miércoles, López anotó dos goles, el segundo de ellos de alta factura, en la victoria 3 a 1 ante River Plate en Sao Paulo que valió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

Escuchar su nombre junto al de Lionel Messi genera en el jugador una sonrisa cada vez que es cuestionado al respecto.

"Que te comparen con el mejor jugador de la historia... sé que es una broma, espero que no le moleste (a Messi)", declaró luego del partido en la zona mixta del estadio Allianz Parque.

López aseguró, ya con un tono más serio, estar disfrutando su buen rendimiento, pero sin perder la cabeza por ello. "Es un momento muy importante en mi carrera. No pienso tanto en eso, solo lo estoy viviendo y disfrutando", comentó el atacante, que llegó al club paulista hace tres años, procedente del Lanús.

El argentino revelación encabeza la lista de los goleadores de la Libertadores junto a su paisano Adrián 'Maravilla' Martínez, del Racing de Avellaneda, con siete dianas cada uno, y suma seis tantos —cuatro desde agosto— en esta temporada del Brasileirão para ayudar al Palmeiras en la caza del líder Flamengo.

Ha sido clave la letal sociedad palmeirense que forma con Vitor Roque, fichado en enero desde el Barcelona por 25,5 millones de euros, en la transferencia más cara de la historia del fútbol sudamericano.

López retrasó unos metros su posición en la cancha para dejar el área a Vitor Roque y la apuesta del técnico portugués Abel Ferreira por la dupla resultó ganadora.

"Fue un cambio que nos vino bien a los dos. Veníamos compitiendo por el puesto (de 9) y jugar juntos nos potenció a ambos", analizó López, que agregó que “Vitor es un jugador extremadamente completo y se hace mucho más fácil jugar al lado de un futbolista así".

El reciente llamado de Scaloni con la campeona mundial Argentina, cabeza del clasificatorio sudamericano y garantizada con anterioridad en la próxima Copa del Mundo, le ha dado mayor confianza, según manifestó.

"Impulsó mi juego, impulsó mi confianza y estoy feliz. Ojalá tenga más oportunidades en la selección. Voy a trabajar para eso", afirmó, cuando ya faltan cerca de 8 meses para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.