Esta sería la ciudad colombiana que albergaría la final de la Copa Sudamericana 2026

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó el jueves que una ciudad colombiana será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

En entrevista con el medio boliviano ED Sports, Costa expresó su deseo de que la ciudad Santa Cruz de la Sierra albergara la final de la competición para 2027 debido a que la del 2026, según dejó ver, ya está destinada a Colombia.

"Vamos a trabajar para que tengamos la Sudamericana en Santa Cruz 2027, puesto que ya para el otro año está aprobada la ciudad de Barranquilla", aseguró Costa, luego de que la Conmebol descartara a Santa Cruz como sede para la presente edición (2025).

Aunque Costa lo dio como un hecho, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, precisó después en entrevista con ESPN que Colombia aspira acoger el partido decisivo del torneo de 2026, pero que la solicitud está en proceso, aunque hay altas probabilidades de conseguirlo.

"Lo que ocurre es que en Conmebol siempre hay una apertura en la que los países se inscriben para aspirar a los torneos y Colombia aspira a 2026. Hicimos la solicitud respectiva y está en estudio; la posibilidad es muy alta, pero todavía se está estudiando la decisión, no hay determinación oficial. Creería que en el próximo consejo de Conmebol se tomará una decisión", señaló.

En ese sentido y de llegar determinarse oficialmente la decisión, el estadio que albergaría la final de la próxima edición de la Copa Sudamericana sería el Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

Con capacidad para unos 46 mil espectadores, el 'Metro' es sede de la selección colombiana de fútbol. Fue en ese recinto que La Tricolor selló su clasificación la semana pasada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Metropolitano, cabe resaltar, es el segundo estadio más grande del país después del Palmaseca de Cali, que tiene un aforo de aproximadamente 58 mil espectadores.

La posibilidad de que 'La Arenosa' llegue a ser sede de la última instancia de la Sudamericana el próximo año se dio en medio del cambio de última hora por parte de la Conmebol en la sede de la final de la Sudamericana en curso.

El organismo regional anunció el jueves que el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de Santa Cruz fue descartado como sede de la final de la Sudamericana de este año, programada para el 22 de noviembre, por lo que, en su lugar, se disputará en Asunción en esa misma fecha.

La negativa para el Santa Cruz por parte de la Conmebol está relacionada con unos "desalentadores datos" en la última inspección técnica al estadio 'Tahuichi' respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras.

La nueva designación para la presente edición, entretanto, obedece al protocolo establecido para las finales únicas de los torneos regionales de clubes, que dispone que, en caso de necesidad de cambio de sede, se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia.

La Conmebol aclaró que las obras de remodelación en el 'Tahuichi' Aguilera continuarán y confirmó que la FBF ha expresado su interés en albergar la final de la Sudamericana de 2027, con lo que vislumbró la idea de que Barranquilla, en suma, aloje la de 2026.