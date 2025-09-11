NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Copa Sudamericana

Cambio de última hora: Conmebol descartó estadio de Bolivia como sede para final de la Copa Sudamericana y ya asignó nuevo destino

septiembre 11, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Copa Sudamericana / FOTO: EFE
La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas de los torneos regionales de clubes.

El estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de Santa Cruz, Bolivia, fue descartado como sede de la final de la Copa Sudamericana de 2025 el 22 de noviembre y en su lugar se disputará en Asunción en la misma fecha, anunció este jueves la Conmebol.

"La Conmebol informa que pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio 'Tahuichi' Aguilera arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Copa Sudamericana 2025", señaló el organismo regional en un comunicado.

"En atención a estas circunstancias, la Conmebol ha resuelto trasladar la sede de la final a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada", remarca.

La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas de los torneos regionales de clubes, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia.

"Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización", expresó Conmebol.

"El informe técnico (sobre el Tahuichi Aguilera) es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final", destacó la Conmebol.

El organismo aclaró que las obras de remodelación en el 'Tahuichi' Aguilera continuarán y observó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado ya su interés en albergar la final de la Sudamericana de 2027.

Asunción ya recibió en dos ocasiones la final de la Copa Sudamericana, en el estadio La Olla Monumental, del Cerro Porteño, con capacidad para 45.000 espectadores: en 2019 la que jugaron Independiente del Valle y Colón de Santa Fe y en 2024 entre Racing de Avellaneda y el Cruzeiro.

En esta ocasión, sin embargo, el estadio del Cerro Porteño debe cumplir un compromiso contraído con anterioridad por el recital de la cantante colombiana Shakira el 29 de noviembre y no estaría en condiciones de recibir la final de la Sudamericana.

En caso de descartarse como sede, la final del torneo regional se disputaría o en el estadio Defensores del Chaco, el principal de Paraguay, con capacidad para 40.000 espectadores; o en el estadio La Huerta, del club Libertad, con un aforo de 15.000 personas, de acuerdo con la cantidad estimada de público que pueda asistir.

