Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol confirmó que James Rodríguez resultó ganador por encima de Soteldo de especial reconocimiento tras fin de las Eliminatorias

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Los futbolistas James Rodríguez y Yeferson Soteldo. (EFE)
Los futbolistas James Rodríguez y Yeferson Soteldo. (EFE)
James se consagró como el máximo asistidor de las Eliminatorias, con siete pases materializados en gol por algunos de sus compañeros en la selección cafetera.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este miércoles en una breve pero emotiva publicación mediante su cuenta en X (antes Twitter) que el mediocampista colombiano James Rodríguez fue el ganador de uno de los reconocimientos más codiciados tras el final de las Eliminatorias.

James se consagró como el máximo asistidor de las Eliminatorias, con siete pases materializados en gol por algunos de sus compañeros en la selección cafetera.

“James Rodríguez, el jugador con más asistencias en las Eliminatorias Sudamericanas 2026”, escribió la Conmebol en su cuenta oficial en un mensaje decorado con emoticones de aplausos y de la bandera de la selección Colombia.

El jugador colombiano superó en la tabla por amplio margen al delantero uruguayo Maximiliano Araujo y al venezolano Yeferson Soteldo quienes acumularon cuatro asistencias a lo largo de las Eliminatorias.

La fecha 18, que se jugó en su totalidad el martes 9 de septiembre, fue la última de las Eliminatorias Sudamericanas. Bolivia, durante la jornada, aseguró su paso a la disputa del torneo de repechaje en donde buscará su clasificación al Mundial de 2026.

La Verde logró la plaza tras vencer a Brasil en condición de local en El Alto por 1 a 0. El conjunto del altiplano, además, se vio favorecida por la aplastante goleada de 6 a 3 que encajó Venezuela en Maturín ante Colombia.

Tras el fin de las Eliminatorias, además, el atacante argentino Lionel Messi se quedó con la posición número uno de la tabla de goleadores con ocho tantos.

Messi superó al colombiano Luis Díaz, quien tampoco marcó en la fecha final de los clasificatorios y se quedó con siete anotaciones en la estadística. El cafetero se ubicó así en la segunda posición junto al boliviano Miguel Terceros que marcó el tanto de la victoria de su selección ante Brasil en El Alto.

La cuarta posición la conquistó el ecuatoriano Enner Valencia que, con el gol que le dio la victoria de su selección ante Argentina por 1 a 0 como local, llegó a seis anotaciones cosechadas a lo largo de las Eliminatorias.

Valencia comparte la cuarta posición con el venezolano Salomón Rondón, quien llegó a la media docena de dianas tras marcar uno de los tres goles de su selección en la triste caída ante Colombia.

El uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Raphinha siguen en la lista cada uno con cinco goles en los clasificatorias. Luego en la octava posición se ubican con cuatro goles, además del colombiano Luis Suárez, el paraguayo Antonio Sanabria y los argentinos Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

