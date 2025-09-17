“Esto no es de un jugador, sino de un equipo”: Luis Díaz tras la victoria del Bayern en Champions

Este miércoles el Bayern Múnich inició su participación en la fase de Liga de la UEFA Champions League, jornada en la que enfrentó al Chelsea de Inglaterra en el Allianz Arena de Alemania.

El conjunto alemán contó con la presencia del extremo colombiano Luis Díaz, quien con esta llega a su sexta participación en uno de los torneos más importantes del fútbol europeo.

La primera fecha era una prueba de fuego para los Bávaros, pues en el inicio de la competencia se enfrentaban al vigente campeón del Mundial de Clubes. Con el respeto de por medio, pero con la intención de sumar de a tres, los Gigantes de Baviera, apoyados por su afición, hicieron respetar su localía.

El equipo dirigido por Vincent Kompany venció 3-1 al Chelsea de Inglaterra. El primer tanto a favor del Bayern fue producto de un error en defensa de Trevoh Chalobah, quien a los 20 de juego marcó en su propio arco y le dio la ventaja al conjunto alemán.

Tras la anotación a su favor, la escuadra alemana siguió insistiendo, tanto así que siete minutos más tarde, por medio de Harry Kane, puso el 2-0, situación que causó la reacción de la escuadra inglesa, que a los 29 del encuentro descontó por medio de Cole Palmer.

Pero esto no terminó; hay sobre la mitad del tiempo complementario. El equipo local sentenció el juego, tras una nueva anotación de Kane, quien se fue de doblete.

Aunque el colombiano no fue protagonista en esta oportunidad, destacó el desempeño de su equipo finalizado el encuentro, destacando que los grandes resultados dependen de un juego en colectivo, algo que ha caracterizado al Bayern en el inicio de la temporada.

“Hicimos un partido desde el arranque muy bueno; ellos vinieron a hacer su juego, son un gran equipo, tiene grandes jugadores, entonces no iba a ser tan fácil hacer nuestro plan de juego. Cuando ellos marcan gol, se meten al partido, pero nosotros siempre estuvimos mentalizados en querer sacar el partido adelante. Muy contento y feliz por la victoria”, fueron las impresiones del extremo de la selección colombiana en las declaraciones compartidas por ESPN.

De igual manera, el Guajiro señaló que es importante descansar y recuperarse de la mejor manera para afrontar tanto los compromisos del fútbol alemán como la Champions de la mejor manera.

“Tenemos que estar mentalizados de que al que le toque tiene que dar lo mejor y estar preparado, porque esto no es de un solo jugador, sino de un equipo”, expresó Luchito.

En cuanto al tema de su titularidad, el atacante colombiano manifestó que “Yo siempre estaré disponible, trataré de recuperarme lo más que pueda, para estar a disposición y decisión del cuerpo técnico”, sentenció Luis Díaz, quien dejó claro que atiende a las necesidades de su entrenador, al igual que sus compañeros.