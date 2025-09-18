Estos son los 19 colombianos que han marcado gol en toda la historia de la Champions League

Hace unos días inició uno de los torneos más importantes del mundo: la Champions League y como ya es habitual la participación de los colombianos no pasa desapercibida.

Es el caso del jugador Camilo Durán, quien hizo su debut con el Qarabag en el partido que disputó contra el Benfica, en donde también juega el colombiano Richard Ríos.

Durán anotó un golazo que le dio el empate al Qarabag, que después se quedó con la victoria tras el tanto que marcó Oleksiy Kashchuk sobre el final del encuentro en el minuto 86.

VEA TAMBIÉN ¿Se merece otro llamado a la selección Colombia? Dayro Moreno alcanza récord en Copa Sudamericana tras anotar doblete en cuartos de final o

Con este gol, su primero en Champions, Camilo se convirtió en el decimonoveno colombiano en anotar en toda la historia del torneo.

Los 19 colombianos que han marcado en toda la historia de la Champions League:

El colombiano Faustino Asprilla anotó un triplete ante el Barcelona en la edición de 1997/98 cuando el Newcastle se enfrentó a los culés.

Otro en anotar en este importante torneo ha sido Dayro Moreno cuando jugaba para el Steaua Bucarest en la temporada 2008/09 y anotó un tanto cuando se enfrentó al Galatasaray.

Radamel Falcao García es, junto con Jackson Martínez, el colombiano con más goles en el mítico torneo al contar con 14 tantos en su historial.

Jackson Martínez tiene en su haber 14 goles empatando con Falcao en ser los colombianos con más goles en el campeonato.

Felipe Pardo le marcó gol a su compatriota Ospina en una edición de Champions League cuando jugaba con el Olympiacos.

Pardo cuenta con un historial de cinco goles marcados en la Champions League.

Santiago Arias, el lateral derecho de la selección Colombia tiene un solo gol en su haber, el cuál anotó cuando el PSV se enfrentó al Bayern Múnich en la temporada de 2016/17.

Cristian Zapata jugando para el AC Milan le anotó un tanto al Celtic en la fase de grupos del torneo en la temporada de 2013/14.

El mediocampista Matheus Uribe ha marcado solo dos goles, ambos cuando pasó por el Porto, pero uno de ellos lo hizo desde el punto penal ante el Atlético de Madrid en la edición de 2022/23.

Luis Díaz tiene 11 goles en su historial. Cinco fueron con el Porto y seis con el Liverpool, club con el que anotó su primer triplete en el torneo contra el Bayer Leverkusen en la temporada 2024/25.

El delantero Adrián Ramos cuenta con cuatro goles en el torneo, todos en fase de grupos cuando jugaba para el Borussia Dortmund.

Juan Guillermo Cuadrado ha marcado cuatro goles con la Juventus, tres de los cuales fueron en fase de grupos y uno en octavos de final del torneo.

El referente de la selección Colombia James Rodríguez en su pasó por el torneo marcó cinco goles. Dos con el Porto, dos con el Real Madrid y uno con el Bayern Múnich.

El cafetero Roger Cañas anotó un tanto en la temporada 2015/16 cuando jugaba para el FC Astana y se enfrentó al Galatasaray.

Duván Zapata, el ‘Toro’, tiene un historial de 8 goles. Uno con el Napoli y siete en su paso por el Atalanta.

Luis Fernando Muriel acumula un total de cinco goles en su haber portando los colores del Atalanta en las temporadas de 2019/20, 2020/21 y 2021/22.

Jhon Jader Durán se estrenó en el torneo en la temporada 2024/25 cuando jugaba para el conjunto inglés Aston Villa.

Allí Durán logró marcar tres goles, uno de ellos fue muy hablado porque se lo encajó al mítico arquero Manuel Neuer cuando enfrentó al Bayern Múnich.

El defensa Jhon Lucumí cuenta con 2 goles en los 13 partidos que ha disputado en toda su historia en Champions. Uno fue con el KRC Genk y el segundo con el Bolonia en la edición de la temporada 2024/25.

Y Camilo Durán se convirtió en el decimonoveno colombiano en anotar en una edición de Champions tras el gol que marcó ante el Benfica de Richard Ríos.

En total, han sido 61 los colombianos que han disputado una Champions League, pero solo 19 de ellos han anotado goles en el torneo más importante de Europa.