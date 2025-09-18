NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Champions League

Estos son los 19 colombianos que han marcado gol en toda la historia de la Champions League

septiembre 18, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez, Luis Díaz, Falcao García y Jhon Durán | Foto: EFE
James Rodríguez, Luis Díaz, Falcao García y Jhon Durán | Foto: EFE
En total, han sido 61 los colombianos que han disputado una Champions League, pero solo 19 de ellos han anotado goles en el torneo más importante de Europa.

Hace unos días inició uno de los torneos más importantes del mundo: la Champions League y como ya es habitual la participación de los colombianos no pasa desapercibida.

Es el caso del jugador Camilo Durán, quien hizo su debut con el Qarabag en el partido que disputó contra el Benfica, en donde también juega el colombiano Richard Ríos.

Durán anotó un golazo que le dio el empate al Qarabag, que después se quedó con la victoria tras el tanto que marcó Oleksiy Kashchuk sobre el final del encuentro en el minuto 86.

o

Con este gol, su primero en Champions, Camilo se convirtió en el decimonoveno colombiano en anotar en toda la historia del torneo.

Los 19 colombianos que han marcado en toda la historia de la Champions League:

El colombiano Faustino Asprilla anotó un triplete ante el Barcelona en la edición de 1997/98 cuando el Newcastle se enfrentó a los culés.

Otro en anotar en este importante torneo ha sido Dayro Moreno cuando jugaba para el Steaua Bucarest en la temporada 2008/09 y anotó un tanto cuando se enfrentó al Galatasaray.

Radamel Falcao García es, junto con Jackson Martínez, el colombiano con más goles en el mítico torneo al contar con 14 tantos en su historial.

Jackson Martínez tiene en su haber 14 goles empatando con Falcao en ser los colombianos con más goles en el campeonato.

Felipe Pardo le marcó gol a su compatriota Ospina en una edición de Champions League cuando jugaba con el Olympiacos.

Pardo cuenta con un historial de cinco goles marcados en la Champions League.

Santiago Arias, el lateral derecho de la selección Colombia tiene un solo gol en su haber, el cuál anotó cuando el PSV se enfrentó al Bayern Múnich en la temporada de 2016/17.

Cristian Zapata jugando para el AC Milan le anotó un tanto al Celtic en la fase de grupos del torneo en la temporada de 2013/14.

o

El mediocampista Matheus Uribe ha marcado solo dos goles, ambos cuando pasó por el Porto, pero uno de ellos lo hizo desde el punto penal ante el Atlético de Madrid en la edición de 2022/23.

Luis Díaz tiene 11 goles en su historial. Cinco fueron con el Porto y seis con el Liverpool, club con el que anotó su primer triplete en el torneo contra el Bayer Leverkusen en la temporada 2024/25.

El delantero Adrián Ramos cuenta con cuatro goles en el torneo, todos en fase de grupos cuando jugaba para el Borussia Dortmund.

Juan Guillermo Cuadrado ha marcado cuatro goles con la Juventus, tres de los cuales fueron en fase de grupos y uno en octavos de final del torneo.

El referente de la selección Colombia James Rodríguez en su pasó por el torneo marcó cinco goles. Dos con el Porto, dos con el Real Madrid y uno con el Bayern Múnich.

El cafetero Roger Cañas anotó un tanto en la temporada 2015/16 cuando jugaba para el FC Astana y se enfrentó al Galatasaray.

Duván Zapata, el ‘Toro’, tiene un historial de 8 goles. Uno con el Napoli y siete en su paso por el Atalanta.

Luis Fernando Muriel acumula un total de cinco goles en su haber portando los colores del Atalanta en las temporadas de 2019/20, 2020/21 y 2021/22.

Jhon Jader Durán se estrenó en el torneo en la temporada 2024/25 cuando jugaba para el conjunto inglés Aston Villa.

Allí Durán logró marcar tres goles, uno de ellos fue muy hablado porque se lo encajó al mítico arquero Manuel Neuer cuando enfrentó al Bayern Múnich.

El defensa Jhon Lucumí cuenta con 2 goles en los 13 partidos que ha disputado en toda su historia en Champions. Uno fue con el KRC Genk y el segundo con el Bolonia en la edición de la temporada 2024/25.

Y Camilo Durán se convirtió en el decimonoveno colombiano en anotar en una edición de Champions tras el gol que marcó ante el Benfica de Richard Ríos.

En total, han sido 61 los colombianos que han disputado una Champions League, pero solo 19 de ellos han anotado goles en el torneo más importante de Europa.

Temas relacionados:

Champions League

Futbolistas

James Rodríguez

Luis Díaz

Falcao

Juan Guillermo Cuadrado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Deportes

Ver más
Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

La admiración de Lisandro Martínez a Falcao - Fotos: AFP
Radamel Falcao García

“Para mí era el mejor 9”: los elogios de futbolista campeón del mundo con Argentina hacia Radamel Falcao

Néstor Lorenzo, DT. previo al último juego de las eliminatorias ante Venezuela - Foto: AFP
Selección Colombia

“El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado”: el análisis de Néstor Lorenzo, previo al último juego de las Eliminatorias ante la Vinotinto

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Tribunal estadounidense impide a Trump el uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

Foto de disturbios en París (AFP)
Francia

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Escuelas de El Salvador - AFP
El Salvador

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

La admiración de Lisandro Martínez a Falcao - Fotos: AFP
Radamel Falcao García

“Para mí era el mejor 9”: los elogios de futbolista campeón del mundo con Argentina hacia Radamel Falcao

Kilmar Abrego - AFP
Inmigrantes

Migrante salvadoreño que fue enviado al CECOT y luego devuelto a Estados Unidos está siendo procesado para su deportación a Uganda: "Él no se quedará aquí"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda