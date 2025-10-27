Fallece exportero del Real Madrid y de la selección española que participó de "forma activa" en consecución del Mundial de Sudáfrica 2010

El exportero del Real Madrid y del Valencia y actual preparador de guardametas del equipo valencianista, José Manuel Ochotorena, falleció a los 64 años, informó este lunes este club.

"El Valencia CF lamenta con profunda tristeza y pesar el fallecimiento" del exjugador, a quien calificó de "leyenda" de la entidad valenciana y de la selección española, señaló el equipo de Mestalla en un comunicado.

"Ochotorena destacó como un auténtico referente en la preparación de porteros y hasta 2021 compaginó su labor en el Valencia CF con la selección española absoluta", prosiguió.

También recalcó que participó "de forma activa en los principales logros" de la historia de La Roja, como la conquista de las Eurocopas de 2008 y 2012, así como el Mundial de 2010.

El Real Madrid también se unió a las condolencias por su muerte, del que dijo que es "uno de los porteros históricos" del club blanco.

Nacido en San Sebastián en 1961, Ochotorena vistió la elástica madridista durante seis temporadas, desde 1982 hasta 1988, en las que consiguió dos Copas de la UEFA, tres Ligas y una Copa de la Liga.

Luego, llegó al Valencia CF en 1988 y en su primera temporada logró el Trofeo Zamora como portero menos goleado de Primera División.

"Su buen rendimiento lo llevaría a la selección española, con la que fue convocado para el Mundial de Italia de 1990, un año en el que, además, se consolidó como el portero con más partidos disputados de LALIGA de forma consecutiva en la historia del Valencia CF (59)", detalló la entidad valencianista.

Tras su retirada como futbolista, Ochotorena regresó al Valencia en 2001 como preparador de porteros, con un paréntesis entre 2004 y 2007, etapa en la que trabajó para el Liverpool junto al técnico Rafa Benítez y con el que ganó la Champions League.