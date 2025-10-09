NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
FIFA

FIFA canceló partido de eliminatorias africanas para el Mundial 2026 por insólita protesta de uno de los equipos

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Guinea Ecuatorial ocupa el quinto puesto con 10 puntos, mientras que Malaui es cuarto con la misma puntuación.

Actualmente se están disputando las eliminatorias africanas para el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, uno de los partidos programados para la jornada nueve de las clasificatorias fue cancelado por uno de los equipos.

Según informó la FIFA, el partido entre Malaui y Guinea Ecuatorial, que estaba programado para jugarse este jueves fue cancelado.

El motivo es porque Guinea se negó a tomar un vuelo chárter hacia Lilongüe en protesta por las condiciones de viaje.

El ente regulador comunicó que el conjunto ecuatoguineano tomó la decisión de no viajar a Malaui el miércoles para disputar el partido.

El secretario general de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (Feguifut), Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, señaló en una carta que la decisión se tomó como protesta por "problemas con el vuelo chárter" que debía trasladar a la selección provocaron el contratiempo.

Aunque, según precisó, que los inconvenientes se resolvieron a las 18:00 pm (hora local), pero los jugadores finalmente se negaron a viajar.

En un comunicado publicado el miércoles por la noche en la cuenta de Instagram del Nzalang (El Rayo), los jugadores advirtieron que "viajar en estas condiciones a pocas horas del partido pone en grave riesgo nuestra salud física".

La selección de Guinea Ecuatorial criticó la "mala organización de la Feguifut" y la "falta de información clara" sobre su salida, apenas 24 horas antes del inicio del partido.

La FIFA confirmó en su sitio web que el partido fue "cancelado", sin detallar el impacto en la clasificación del Grupo H.

