La FIFA da a conocer el precio de las entradas para el Mundial de 2026: esto cuestan las más baratas y más caras

La FIFA iniciará este mes un proceso de venta de entradas en varias fases para el Mundial de 2026, a pocos días de que se conozcan las selecciones sudamericanas clasificadas al torneo orbital.

Además, el máximo ente del fútbol mundial dio a conocer los precios de las entradas desde la más barata hasta la más cara.

Los precios iniciales por asiento individual varían desde 60 dólares para los partidos de la fase de grupos hasta 6.710 dólares para la gran final.

Esos precios fluctuarán según la demanda y los fanáticos podrán comprar entradas para juegos individuales, entradas para sedes específicas y paquetes específicos para equipos, dijo el miércoles el organismo rector del fútbol mundial al anunciar un cronograma para la primera fase de ventas.

Cuarenta y ocho equipos, el mayor número de participantes en la historia de la Copa del Mundo, jugarán en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

Los aficionados que tengan una tarjeta Visa podrán registrarse para obtener un FIFA ID en el sitio web del organismo para participar en un sorteo de preventa que se realizará del 10 al 19 de septiembre.

Los seleccionados a través del sorteo aleatorio de preventa podrán solicitar la compra de entradas a partir del 1 de octubre.

Las ventas estarán limitadas a cuatro entradas por persona por partido, y ninguna persona podrá comprar más de 40 para todo el torneo.

VEA TAMBIÉN Ya hay precios para los partidos del Mundial tras anuncio de la FIFA: estos son los usuarios que tendrán prioridad y la dinámica prevista o

La venta de entradas se lanzará en los próximos meses, y se espera que la inscripción para la segunda fase se realice del 27 al 31 de octubre para las ventas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

La tercera fase comenzará poco después de que se realice el sorteo del torneo en Washington el 5 de diciembre y los fanáticos podrán enviar solicitudes para partidos específicos.

A medida que se acerca el torneo, los fanáticos podrán comprar el inventario restante por orden de llegada.

La FIFA indicó en un comunicado que planea ofrecer productos adicionales como entradas para aficionados que quieran sentarse con otros que apoyen al mismo equipo y entradas condicionales para aficionados que quieran reservar un lugar en posibles rondas eliminatorias. La FIFA también lanzará una plataforma de reventa oficial.