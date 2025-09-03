NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Mundial 2026

Ya hay precios para los partidos del Mundial tras anuncio de la FIFA: estos son los usuarios que tendrán prioridad y la dinámica prevista

septiembre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Por primera vez en la historia 48 equipos nacionales jugarán la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el miércoles que iniciará este mes la venta de boletería para la Copa Mundial de 2026, en la que incluirá una modalidad de precios dinámicos que estará en funcionamiento durante la primera fase de venta de entradas.

En ese sentido, los aficionados pagarán diferentes precios según la demanda del mercado, aunque en la primera ronda los asientos comenzarán a venderse bajo dicha modalidad en 60 dólares.

o

Los fanáticos tendrán su primera oportunidad de conseguir entradas para la Copa Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México durante el sorteo de preventa Visa, que se iniciará el 10 de septiembre e irá hasta el 19 del mismo mes.

Las entradas para los partidos de la fase de grupos, abiertas a los titulares de tarjetas Visa que cumplan los requisitos, tendrán entonces un precio inicial de 60 dólares y los precios para las etapas posteriores, incluida la final, llegarán hasta los 6.730 dólares, según informó la FIFA.

"Tenemos aproximadamente un millón de entradas disponibles para la primera fase del sorteo de preventa de Visa", dijo a los periodistas Falk Eller, director de Entradas y Hospitalidad de la prestigiosa federación.

o

Eller agregó que los precios variarían según la demanda del mercado, una estrategia conocida como precios dinámicos.

Los precios dinámicos, cabe resaltar, son los mismos que se observan comúnmente en los precios de billetes de avión y tarifas de habitaciones de hotel durante las temporadas de vacaciones.

A la preventa le seguirán otras fases de venta adicionales que serán anunciadas más adelante para este mismo año.

La FIFA, entretanto, planea introducir una plataforma oficial de reventa a finales de este año que permitirá a los poseedores de entradas revenderlas de forma segura.

Eller señaló que los precios en esa plataforma de reventa no tendrían límite, todo en aras de competir con los puntos de venta no oficiales y garantizar un entorno regulado.

Para los residentes mexicanos la FIFA se ha asociado con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para ofrecer una plataforma de reventa que cumple con la legislación local, permitiendo que los boletos se vendan a su valor nominal original.

Por primera vez en la historia 48 equipos nacionales jugarán la Copa del Mundo que organizarán los tres países norteamericanos del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

La FIFA también dejó saber en un comunicado que planea ofrecer productos adicionales, como entradas para aficionados que deseen sentarse con otros fanáticos del mismo equipo e ingresos condicionales para hinchas que deseen reservar un lugar en las posibles rondas eliminatorias.

¿Cómo pueden los usuarios de tarjetas Visa comprar sus entradas para los partidos del Mundial?

Los aficionados que poseen una tarjeta Visa y cumplan los requisitos pueden registrarse para obtener un FIFA ID en el sitio web del organismo y participar en el sorteo de preventa que se realizará desde el próximo 10 de septiembre.

Los seleccionados mediante el sorteo aleatorio de preventa podrán solicitar la compra de entradas a partir del 1 de octubre con ciertas franjas horarias que les serán asignadas.

La venta tendrá un límite de cuatro tiquetes por persona en cada partido y nadie podrá comprar más de 40 boletas para todo el torneo, de acuerdo con lo informado.

o

Es importante señalar que la FIFA fue enfática en que participar en dicho sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas, pues se estima una alta demanda.

