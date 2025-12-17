NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
La Vinotinto

Histórico equipo español compra a club de importante liga de Sudamérica que nació como homenaje a la Selección venezolana

diciembre 17, 2025
Por: Luis Cifuentes
Club Atlético Vinotinto de Ecuador - Foto: EFE
Club Atlético Vinotinto de Ecuador - Foto: EFE
El anuncio ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes ven un crecimiento exponencial de la liga local.

En medio del receso de las ligas de Sudamérica, en las últimas horas se dio a conocer que un histórico equipo europeo tendrá un club filial en una importante liga del continente.

El club en mención nació como un homenaje a la Selección venezolana y la diáspora que ha salido del país en los últimos años.

Se trata del equipo Atlético Vinotinto de la liga ecuatoriana que descendió a segunda división semanas atrás.

o

De acuerdo con la confirmación de las autoridades del fútbol ecuatoriano, la ficha del club Vinotinto será adquirida por el Atlético de Madrid, lo que representaría la llegada del club “colchonero” a Sudamérica.

Hay nuevo equipo. En el Consejo de Presidentes ya estuvieron los directivos de Atlético Madrid Ecuador. Compraron a Atlético Vinotinto y competirán en la Serie B en 2026”, dijo el periodista Juan Francisco Rueda.

Incluso se conoció que los representantes del club madrileño estuvieron presentes en la reunión de presidentes del fútbol ecuatoriano en las últimas horas.

De esa manera, el nombre podría ser cambiado, por lo que el club inspirado en la selección venezolana dejaría de llamarse Vinotinto.

Cabe recordar que Atlético Vinotinto se estrenó este año en la Serie A de Ecuador, pero el pasado 20 de noviembre descendió a la segunda división tras caer 3 a 1 ante Manta.

El equipo tuvo un gran comienzo en la Serie A de Ecuador e incluso alcanzó a ser el líder del torneo ecuatoriano en algunas fechas.

o

El club pasó a llamarse Vinotinto tras la compra por parte del empresario venezolano, con varios años viviendo en Quito, Giovanni Di Mella.

El equipo, antes llamado Cuniburo, pasó a llamarse Vinotinto en honor a la selección venezolana y los migrantes venezolanos que se encuentran viviendo en Ecuador.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Fútbol

Ecuador

Selección de Venezuela

Atlético de Madrid

Fútbol español

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

El colombiano Luis Suárez volvió al gol en la Champions League y firmó la victoria del Sporting de Lisboa

Asesinato de futbolista en Ecuador - AFP
Deportes

Asesinaron a futbolista del Barcelona Sporting durante atentado en Ecuador

Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique

La inusual herramienta que implementó Luis Enrique en los entrenamientos del PSG tras la derrota contra el Mónaco

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Nicolás Maduro

Maduro se refiere por primera vez a la llamada con Trump y revela detalles: "no me gusta la diplomacia de micrófono"

Vladimir Padrino López en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Ministro de Defensa de Maduro: "Tenemos la determinación de pelear"

Decomiso de drogas en República Dominicana - Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
Despliegue militar de Estados Unidos

País que autorizó a EE.UU. a usar su principal aeropuerto y una base aérea para el despliegue en el Caribe anunció una operación conjunta en el mar contra una embarcación

Pdvsa - EFE
Estados Unidos

Tanqueros con nafta para PDVSA se devuelven tras incautación por parte de Estados Unidos de cargamento de petróleo venezolano

Donald Trump. (AFP)
Pena de muerte

Trump insinúa que demócratas que instaron a militares a desobedecer “órdenes ilegales” podrían ser condenados a muerte

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Revelan audios de presunto plan para debilitar la inteligencia militar colombiana por parte de suboficiales del Ejército que habrían apoyado al presidente Petro

Camila Martínez en On The Road
On the Road

De la incertidumbre a la innovación: la Dra. Camila Martínez revela cómo transformó la medicina estética en Colombia y Latinoamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre