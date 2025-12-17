Histórico equipo español compra a club de importante liga de Sudamérica que nació como homenaje a la Selección venezolana

En medio del receso de las ligas de Sudamérica, en las últimas horas se dio a conocer que un histórico equipo europeo tendrá un club filial en una importante liga del continente.

El club en mención nació como un homenaje a la Selección venezolana y la diáspora que ha salido del país en los últimos años.

Se trata del equipo Atlético Vinotinto de la liga ecuatoriana que descendió a segunda división semanas atrás.

De acuerdo con la confirmación de las autoridades del fútbol ecuatoriano, la ficha del club Vinotinto será adquirida por el Atlético de Madrid, lo que representaría la llegada del club “colchonero” a Sudamérica.

“Hay nuevo equipo. En el Consejo de Presidentes ya estuvieron los directivos de Atlético Madrid Ecuador. Compraron a Atlético Vinotinto y competirán en la Serie B en 2026”, dijo el periodista Juan Francisco Rueda.

Incluso se conoció que los representantes del club madrileño estuvieron presentes en la reunión de presidentes del fútbol ecuatoriano en las últimas horas.

De esa manera, el nombre podría ser cambiado, por lo que el club inspirado en la selección venezolana dejaría de llamarse Vinotinto.

Cabe recordar que Atlético Vinotinto se estrenó este año en la Serie A de Ecuador, pero el pasado 20 de noviembre descendió a la segunda división tras caer 3 a 1 ante Manta.

El equipo tuvo un gran comienzo en la Serie A de Ecuador e incluso alcanzó a ser el líder del torneo ecuatoriano en algunas fechas.

El club pasó a llamarse Vinotinto tras la compra por parte del empresario venezolano, con varios años viviendo en Quito, Giovanni Di Mella.

El equipo, antes llamado Cuniburo, pasó a llamarse Vinotinto en honor a la selección venezolana y los migrantes venezolanos que se encuentran viviendo en Ecuador.